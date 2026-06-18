Džeko nakon visokog poraza: ‘Trebali smo se zatvoriti nakon crvenog kartona, primili smo naivne golove’

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(AP Photo/Jayne Kamin-Oncea) via Guliver Image

Bosna i Hercegovina je u drugom kolu Svjetskog prvenstva upisali težak poraz od Švicarske (4:1) te je sada u opasnosti od ispadanja u grupnoj fazi. U sljedećem susretu ih čeka Katar koji još nije odigrao utakmicu drugog kola (Kanada). Nakon Švicarske i uoči Katara svoj komentar dali su Edin Džeko i Sergej Barbarez.

“Previsok je rezultat. Kad imate igrača manje, morate neke stvari iskontrolirati. Želja je tu bila, igrali smo 60 minuta bolje od protivnika. Primili smo gol iz greške, a s crvenim kartonom i iskusnije ekipe imaju problema.”

Što biste promijenili u ovoj utakmici?

“Promijenio bih tu grešku kod gola i crveni karton. Švicarska ima igrače koji znaju iskoristiti grešku”, zaključio je izbornik Barbarez.

Nakon njega je svoj komentar dao i kapetan BiH Edin Džeko

“Previsok rezultat. Težak poraz na kraju. Pričati o zasluženom porazu i nezasluženom nema smisla. Primili smo golove naivno. Ne možeš podcijeniti nijednu loptu. Trebali smo se više zatvoriti nakon crvenog kartona i onda iskoristiti neku priliku.”

Komentar na crveni karton?

“Zakasnio je na loptu i to je jedan od razloga zašto smo četiri gola primili.”

Sljedeća utakmica je protiv Katara.

“Katar nije ono što svi očekuju. Svi igraju nogomet danas, pripremit ćemo se. Ovaj poraz boli, a na kraju bi i gol-razlika mogla biti ključna.”