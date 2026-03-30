Džeko komentirao slavlje Talijana i poručio: ‘Nije ni stadion u Italiji puno bolji od Bilinog polja’

Nogometni savez Bosne i Hercegovine

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u utorak igra utakmicu finala doigravanja za plasman na Svjetsko prvenstvo protiv Italije u Zenici (20.45 sati).

Tim povodom danas su se na službenoj press konferenciji medijima obratili izbornik Sergej Barbarez i kapetan Edin Džeko.

Iskusni napadač najprije se osvrnuo na reakcije talijanskih reprezentativaca nakon susreta Wales – BiH, kao i na činjenicu da mu se nakon toga javio njegov nekadašnji suigrač Federico Dimarco.

POVEZANO Ancelotti pred okršaj s Hrvatskom: ‘Italija prolazi BiH 100 posto, ili ajde 95’ VIDEO / BiH nakon drame raspucavanja zakazala okršaj s Gattusovom Italijom u Zenici za odlazak na SP!

“Neka je fokus nakratko otišao i na nešto drugo. Što se mene tiče, to je sasvim normalna stvar. Svi mi, i u životu i u nogometu, imamo neke svoje preferencije – s kim bismo radije igrali, a s kim ne bismo. Ipak, danas treba biti puno oprezniji, osobito zbog društvenih mreža. Sve je otišlo predaleko i žao mi je zbog njega.”

Džeko je u dresu Bosne i Hercegovine zabijao pune dvije desetljeća zaredom, a priznaje da ni sam nije bio svjestan tog podatka. Kaže da mu je to najbolji podsjetnik na to koliko igračka karijera brzo prođe.

“Nisam ni znao da sam zabijao 20 godina zaredom. To je znak koliko karijera jednog igrača proleti doslovno u sekundi, dok se okreneš. Zato treba uživati u svakom treningu i svakoj utakmici, jer kraj dođe brže nego što misliš”, rekao je Džeko.

Džeko je komentirao i talijanske kritike stadiona Bilino polje:

“Stadion u Empoliju nije bolji od Bilinog polja. Ne znam o čemu pričamo. Osobno bih radije igrao na boljim stadionima nego na lošijima. Motivacija je bolja, atmosfera je bolja. Ovo Talijanima neće biti ništa novo.“

Na pitanje postoji li neki skriveni san i čega bi se odrekao da ode na SP, Džeko je odgovorio:

“Čim me vidiš ovdje, to znači da se zabavljam i da volim nogomet. Svaki igrač ima jednu karijeru. Uvijek sam imao u glavi da se želim maksimalno posvetiti karijeri. Mogao sam otići negdje drugo i zaraditi više novca, ali odlučio sam ostati u Europi i tu sam. Ne znam čega bih se odrekao. Sutra želim dati maksimum. Nadam se dobrom rezultatu, ali vidjet ćemo. Dat ću sve od sebe i nadati se.“

