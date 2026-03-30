Džeko emotivno o Italiji: ‘Kad zasvira njihova himna svi ustanemo i aplaudiramo’

Podijeli :

N1 BIH

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u utorak igra meč finala doigravanja za plasman na Svjetsko prvenstvo protiv Italije.

Tim povodom danas su se na zvaničnoj press konferenciji medijima obratili izbornik Sergej Barbarez i kapetan Edin Džeko.

Džeko posebno emotivno govorio je o odnosu BiH naroda prema Italiji.

“Italija je naša prijateljska zemlja i želio bih da, kada zasvira talijanska himna, svi ustanemo i aplaudiramo jer oni su prvi došli u našu zemlju 1996. godine i odigrali prijateljsku utakmicu s nama i mi smo im zahvalni zbog toga”, kazao je Džeko.

Okršaj BiH i Italije pratite od 20.45 sati samo na Sport Klubu 1.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.