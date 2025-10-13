Država od pola milijuna stanovnika večeras bi se trebala prvi put plasirati na SP

Podijeli :

AP Photo/Yousef Murad via Guliver

Proširenje Svjetskog prvenstva na 48 reprezentacija omogućilo je mnogim zemljama da sanjaju o plasmanu na turnir.

Pobjeda protiv Eswatinija večeras na domaćem terenu odvest će Zelenortske Otoke na njihovo prvo Svjetsko prvenstvo kao pobjednike afričke kvalifikacijske skupine D i učiniti ih drugom najmanjom zemljom po broju stanovnika nakon Islanda koja će sudjelovati na ovom natjecanju.

Zelenortski Otoci kolo prije kraja imaju dva boda više od drugoplasiranog Kameruna i pobjeda ih sigurno vodi na Mundijal. Čak i u slučaju neuspjeha, vrlo vjerojatno će ići dalje preko poretka najboljih drugoplasiranih.

Inače, radi se o otočnoj državi koja je smještena na Atlantiku. Dugo je bila portugalska kolonija, a nezavisnost je stekla 1975. godine. Velikih nogometnih uspjeha, makar u svjetskim okvirima, nikada nije imala. Država ima oko pola milijuna stanovnika.