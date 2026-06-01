Drastične promjene na Svjetskom prvenstvu: Potvrđena revolucionarna pravila

Međunarodni nogometni odbor (IFAB) odobrio je niz povijesnih izmjena nogometnih pravila koja će se službeno primjenjivati od sezone 2026./2027., no njihova premijera bit će upravo na predstojećem Svjetskom prvenstvu koje 11. lipnja započinje u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

FIFA-in šef suđenja Pierluigi Collina poručio je javnosti kako ove izmjene imaju za cilj suzbijanje diskriminacije, smanjenje krađe vremena, ubrzanje ritma utakmice te općenito poboljšanje iskustva za igrače i navijače, piše Reuters.

Jedna od najstrožih odluka odnosi se na ponašanje igrača na terenu, pa će tako svatko tko pokrije usta rukom, rukavom ili dresom tijekom konfrontacije i rasprave primiti izravni crveni karton. Ovo pravilo uvodi se nakon incidenta u kojem je Benficin Gianluca Prestianni s pokrivenim ustima vrijeđao Viniciusa Juniora, zbog čega je naknadno kažnjen dugotrajnom suspenzijom. Jedina iznimka, i to posve logična, jest dozvola igračima da prekriju usta u prijateljskom razgovoru sa suigračima ili suparnicima.

Slična rigorozna kazna čekat će i igrače koji samoinicijativno napuste teren u znak prosvjeda protiv sudačke odluke. Isto pravilo vrijedi i za članove stručnog stožera koji potiču na takav čin, a momčad koja svojim odlaskom uzrokuje prekid automatski gubi susret zelenim stolom. Ovo pravilo posljedica je zbivanja na finalu Afričkog kupa nacija u kojem je reprezentacija Senegala nakratko napustila teren u znak prosvjeda zbog dosuđenog jedanaesterca. Potom se vratila i pobijedila Maroko.

Velike promjene uvedene su i u segmentu izvođenja auta te gol-auta kako bi se spriječilo namjerno trošenje vremena, o čemu se puno raspravljalo u Engleskoj u kojoj se troši nikad više vremena na izvođenje prekida.. Suci će od sada podignutom rukom započeti vizualno odbrojavanje od pet sekundi za vraćanje lopte u igru. Ako igrač ne izvede aut u zadanom roku, posjed se oduzima i aut se dodjeljuje protivničkoj momčadi. Mnogo gora kazna čeka vratare, jer ako se gol-aut ne izvede unutar pet sekundi, protivnik će umjesto posjeda dobiti izravni udarac iz kuta.

Ubrzava se i sami protokol zamjene igrača, pa će nogometaš koji napušta igru imati točno deset sekundi da iziđe s terena na njemu najbližoj točki granične linije. Ako se to ne dogodi u zadanom roku, igrač koji ulazi kao zamjena neće moći stupiti na teren odmah, nego tek na prvom idućem prekidu nakon što protekne jedna minuta aktivne igre.

Još stroža pravila vrijedit će i za ukazivanje pomoći, pa će tako igrač nakon intervencije liječničke službe morati provesti točno jednu minutu izvan terena prije nego što dobije dopuštenje za povratak u igru. Od ovog su pravila izuzete samo teške ozljede glave, sudari braniča s vratarom te situacije u kojima ozlijeđeni igrač mora izvesti kazneni udarac.

Nakon višegodišnjeg testiranja doći će i do prve ozbiljnije nadogradnje VAR protokola. Videoasistent od sada smije intervenirati ako je umjesto čistog crvenog kartona pogrešno pokazan žuti karton, ili ako sudac na terenu zamijeni identitet igrača prilikom opomene. Također, video tehnologija moći će se uključiti kod pogrešno dosuđenih kornera ako se odluka može ispraviti odmah bez odgađanja igre, kao i u situacijama kada napadač napravi prekršaj prije nego što se lopta izvede iz prekida.

Za kraj, na utakmicama Svjetskog prvenstva uvode se i obvezne stanke za hidraciju koje će trajati po tri minute u svakom poluvremenu. Ove pauze uzimat će se okvirno oko 22. minute susreta, a suci će imati fleksibilnost proglasiti ih ranije ako se u tom razdoblju nekom od igrača ukazuje pomoć. Tijekom tih prekida, a posebice dok se na terenu pomaže vrataru, igrači obiju momčadi ne smiju napuštati granice igrališta kako bi održavali taktičke sastanke sa svojim izbornicima.