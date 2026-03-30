Doznajemo: Đoković stiže na Bilino polje kako bi podržao BiH protiv Italije

AP Photo/Adam Hunger via Guliver Images

Finale baraža između Bosne i Hercegovine i Italije izazvalo je veliku pozornost diljem Europe, a utakmica na Bilinom polju neće proći nezapaženo ni među najvećim sportskim imenima.

Među onima koji će s tribina pratiti dvoboj Zmajeva i Azzurra bit će i Novak Đoković, što je potvrđeno za N1 BiH iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Najtrofejniji tenisač u povijesti već je ranije jasno dao do znanja kome pruža podršku.

Nakon velike pobjede Bosne i Hercegovine protiv Walesa, Đoković je na društvenim mrežama podijelio fotografiju Edina Džeke uz poruku: „Bravo Edine, bravo BiH.“

Zmajevi su do odlučujuće utakmice stigli nakon dramatičnog susreta u Cardiffu.

Kapetan Edin Džeko bio je ključni igrač večeri – zabio je u 86. minuti za izjednačenje i odveo utakmicu u produžetke.

Nakon toga, Bosna i Hercegovina bila je sigurnija u izvođenju jedanaesteraca i slavila rezultatom 4:2.

Prisutnost Đokovića na Bilinom polju zasigurno će dodatno podići atmosferu i dati dodatni poticaj reprezentaciji Bosne i Hercegovine.

Zmajevi imaju priliku napraviti ogroman korak i izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo, a podrška s tribina – uključujući i onu jednog od najvećih sportaša svih vremena – može biti presudan faktor.

Susret Bosne i Hercegovine i Italije igra se u Zenici, a ulog je ogroman – pobjeda vodi na Svjetsko prvenstvo.

Sve oči bit će uprte u Bilino polje, gdje Zmajevi imaju priliku ispisati jednu od najvećih stranica bosanskohercegovačkog nogometa.