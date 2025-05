Donald Trump se i nije baš informirao: Nije znao da Rusija ne smije na SP 2026.

Podijeli :

AP Photo/Gerald Herbert via Guliver

Američki predsjednik Donald Trump, koji je uvijek odlično informiran o zbivanjima u svijetu, ostao je začuđen kad su mu rekli da nogometna reprezentacija Rusije zbog sankcija neće moći sudjelovati na SP 2026. godine, koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Na sastanku radne skupine za organizaciju Svjetskog prvenstva 2026., koji je održan u Bijeloj kući, predsjednik Trump je kazao kako nije znao da ruska reprezentacija neće moći sudjelovati na Mundijalu, te da bi to mogao biti dobar poticaj za Rusiju da se okonča rat protiv Ukrajine , objavio je u srijedu BBC.

“To je točno. Oni su zasad pod sankcijama i zabranjeno im je sudjelovati na SP-u. No, nadamo se da će doći do mira i da će se Rusija moći uključiti”, kazao je predsjednik Međunarodne nogometne federacije (FIFA) Gianni Infantino, koji je sjedio do predsjednika Trumpa.

“Pa to bi mogao biti dobar poticaj (za Rusiju). Želimo da prestanu. Svakog tjedna pet tisuća mladih ljudi pogine, to je teško za povjerovati”, kazao je predsjednik SAD-a.

Ruski nogometni klubovi i reprezentacija ne mogu sudjelovati u međunarodnim natjecanjima pod okriljem Fife i Uefe, a sankcije su nastupile nedugo nakon ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Europske kvalifikacijske skupine za SP 2026. su već sastavljene, ali većina kvalifikacija počinje u rujnu ove godine, pa postoji teoretska mogućnost da se Rusija, ako dođe do mira, naknadno uključi u kvalifikacije.

Predsjedniku Trumpu, koji je slogan “Make America Great Again” posudio od predsjednika Ronalda Reagana (slogan njegove predsjedničke izborne kampanje iz 1980.), je zaustavljanje rata u Ukrajini jedan od glavnih vanjskopolitičkih ciljeva. On se nada da će mu to donijeti Nobelovu nagradu za mir. Prvi američki predsjednik koji je dobio Nobelovu nagradu za mir bio je republikanac Teddy Roosevelt 1906. godine. Zahvaljujući njegovom posredovanju okončan je rusko-japanski rat (1904-1905).

Na sastanku radne skupine u Bijeloj kući bio je nazočan i potpredsjednik SAD-a James David Vance, koji je kazao kako se Sjedinjene Države vesele tome što će moći ugostiti navijače iz brojnih zemalja svijeta za vrijeme SP-a.

“Imat ćemo goste iz brojnih država, vjerojatno iz njih blizu stotinu. Želimo da dođu, da gledaju utakmice i slave, ali kad SP završi morat će ići kući”, izjavio je tom prigodom potpredsjednik Vance.