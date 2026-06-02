Domaćin SP-a kažnjen zbog homofobnog skandiranja: Promijenjena odluka o zatvaranju stadiona

Sportski arbitražni sud (CAS) potvrdio je FIFA-ine kazne Meksiku zbog homofobnog i rasističkog skandiranja navijača, ali i poništio kaznu za zatvaranje stadiona.

Meksiko je zbog rasističkih i homofobnih reakcija za vrijeme prijateljskih susreta protiv Bolivije, Urugvaja i Brazila u ljeto 2024. godine kažnjen novčano, te djelomičnim zatvaranjem stadiona od 15 % za sljedeću utakmicu.

CAS je zaključio da su novčane kazne koje je izrekla FIFA bile “ispravna sankcija i proporcionalne disciplinskom prekršaju”. Međutim, djelomično je uvažio žalbu i poništio zatvaranje stadiona od 15%.

“CAS-ov panel smatrao je da je Disciplinska komisija FIFA-e primijenila neopravdani dvostruki standard za postupke s bitno identičnim činjenicama,” stoji u presudi.

Meksiko je suorganizator Svjetskog prvenstva uz Sjedinjene Države i Kanadu, a turnir će se otvoriti protiv Južne Afrike 11. lipnja.