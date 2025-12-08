Đoković zbunio novinara prognozom za SP: ‘Bit ću hrabar po tom pitanju’

Podijeli :

Guliver Image

Novak Đoković bio je i ostao otvoren prema medijima, a to često znači da će odgovarati na najrazličitija pitanja.

Slično je bilo i tijekom boravka u Abu Dhabiju na spektakularnom finalu sezone Formule 1. Tijekom jednog od intervjua upitan je tko će sljedećeg ljeta postati svjetski prvak u nogometu.

“Bit ću direktan. Portugal“, odgovorio je srpski tenisač kojeg je najveći portugalski nogometaš svih vremena, Cristiano Ronaldo, nedavno spominjao u izuzetno pozitivnom kontekstu tijekom intervjua s Piersom Morganom.

Potom se nadovezao…

“Portugal, tako što će pobijediti Meksiko u finalu“, što je dodatno zbunilo novinara.

“Meksiko u finalu?“, upitao je Đokovića.

“Kažem, bit ću hrabar po tom pitanju. Portugal i Meksiko u finalu, Portugal osvaja“, odgovorio je Srbin, koji neće biti u prilici navijati za svoje na Svjetskom prvenstvu u Meksiku, SAD-u i Kanadi.