Đoković za SK dao svoju prognozu: Tko osvaja Svjetsko prvenstvo?

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Tnani Badreddine/DeFodi Images via Guliver

Danas počinje Svjetsko prvenstvo u nogometu, a kada počinje najveći događaj u svijetu sporta, prate ga svi – pa i sportaši iz ostalih sportova.

Kolege sa srpskog Sport Kluba tako su pitali tenisače da prognoziraju tko će podići pehar namijenjen osvajaču SP-a. Između ostalih, svoj odgovor je dao i Novak Đoković.

Novak Đoković vidi u finalu Portugal i Meksiko, a potom i Cristiana Ronalda napokon s najvrjednijim trofejem u rukama.