Đoković dobio ovacije u Zenici, okršaj BiH i Italije prati i Čeferin

Novak Đoković je u Zenici i prati dvoboj Bosne i Hercegovine i Italije za plasman na Svjetsko prvenstvo.
Njegov dolazak najavljen je još u ponedjeljak. Srpski tenisač najprije je boravio u Visokom, a tijekom dana stigao je i u Zenicu.
Na stadionu Bilino polje dočekan je ovacijama.
Prije početka utakmice, Novak se sastao i s prvim čovjekom Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Vicom Zeljkovićem te je na poklon dobio dres reprezentacije.
Na utakmici u Zenici nalazi se i predsjednik Uefe Aleksandar Čeferin.
