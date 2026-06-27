Dobre vijesti za Hrvatsku: Gana je osigurala prolaz skupine

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Jose Campos PMEimages via Guliver

Nogometna reprezentacija Gane matematički je osigurala plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva i prije odigravanja utakmice posljednjeg kola protiv Hrvatske.

Takvom raspletu pridonijeli su rezultati u skupini H, gdje je nakon pobjede Španjolske nad Urugvajem (1:0) te remija Zelenortskih Otoka i Saudijske Arabije (0:0) postalo jasno da su četiri boda dovoljna za prolazak skupine.

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Budući da u osminu finala prolazi osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija, Gana je s trenutačnim bodovnim stanjem pala u zonu nedostižnosti za momčadi koje su završile natjecanje s manjim brojem bodova.

Ovaj rasplet odražava se i na kontekst večerašnjeg ogleda koji započinje u 23 sata, jer afrička reprezentacija u dvoboj s Hrvatskom ulazi potpuno rasterećena.

Ipak, utakmica za Ganu nije bez natjecateljskog naboja jer konačan ishod izravno kroji njezinu završnu poziciju, a time i ždrijeb u nastavku prvenstva. Ovisno o ishodu susreta s Vatrenima te paralelnom dvoboju Engleske i Paname, Gana skupinu i dalje može završiti na prvom, drugom ili trećem mjestu.