Dobivao prijetnje smrću, dvaput prekidao karijeru, a sad ide na SP!

ElyxandroCegarra/Panoramic via Guliver

Zanimljiva nogometna priča dolazi iz Haitija, a u njenom središtu je iskusni golman Johny Placide.

S 38 godina kapetan Haitija izborio je nastup na Svjetskom prvenstvu koje će se ovog ljeta igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Njegova reprezentacija prošla je CONCACAF kvalifikacije i našla se u skupini s Brazilom, Škotskom i Marokom.

Placide je rođen u Francuskoj, u mlađim je kategorijama branio za Tricolore, no u seniorskoj konkurenciji odlučio je stati na gol Haitija, zemlje iz koje potječu njegovi roditelji. Za reprezentaciju je od 2011. skupio 79 nastupa.

Na klupskoj razini karijera mu je dugo išla uzlaznom putanjom – Le Havre i Reims bili su dokaz njegovog talenta. No, 2017. godine dolazi do naglog zaokreta. Nakon Reimsa je ostao bez angažmana te odlučio prekinuti karijeru.

No, Guingamp mu pruža novu priliku, nakon čega seli u engleski Oldham. Ali ni tamo se nije dugo zadržao, uslijedio je novi prekid i činilo se da je njegova priča završena.

Nakon godinu dana pauze 2019. odlazi u bugarsko Tsarsko Selo, a zatim 2021. ponovno u Francusku, gdje u Bastiji konačno pronalazi kontinuitet.

Nije mu bilo lako ni izvan terena. Zbog situacije u domovini, ali i svojih odluka u karijeri, bio je meta ozbiljnih prijetnji, pa čak i onih smrću, jer su mu neki zamjerali što napušta reprezentaciju u ključnim trenucima.