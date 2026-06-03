Dias o Modrićevoj budućnosti: ‘Svjetsko prvenstvo mu ne mora biti zadnje’

Traju nedoumice o budućnosti Luke Modrića, koji još nije obznanio gdje će nastaviti karijeru nakon isteka ugovora s Milanom.
Branič Manchester Cityja i portugalske reprezentacije Ruben Dias javno je istupio s tvrdnjom da predstojeće prvenstvo ne mora nužno značiti kraj karijere za trojicu velikana – Cristiana Ronalda, Lionela Messija i našeg kapetana Luku Modrića.
Priče o tome kako će ovo Svjetsko prvenstvo biti posljednje za generaciju koja je obilježila modernu nogometnu povijest, Dias je u razgovoru za portugalski list A Bola odbacio jednostavnim riječima: “Vidjet ćemo.”
Modrić je, podsjetimo, jedini koji je 2018. godine prekinuo dominaciju Messija i Ronalda osvojivši Zlatnu loptu, a svjetska pozornica još će jednom ugostiti trojac koji zajedno kombinira nevjerojatnih 14 takvih priznanja.
Hrvatski kapetan uskoro će morati odlučiti o svojoj budućnosti, a prema pisanju talijanskih medija, sve je manje izgledno da će se ona nastaviti u Milanu. Odluči li prekinuti karijeru, jedna od opcija je povratak u Real Madrid i preuzimanje funkcije unutar sportskog sektora ili u samoj upravi kluba. Kada je riječ o potencijalnom nastavku igračke karijere, pisalo se o mogućim odlascima u Saudijsku Arabiju i SAD.
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