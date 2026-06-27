Deschamps se vratio u kamp francuske reprezentacije

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Marcin Bulanda PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver

Iz stožera francuske nogometne reprezentacije objavili su kako se izbornik aktualnih svjetskih doprvaka Didier Deschamps vratio u kamp nakon što se na nekoliko dana vratio kući u Francusku zbog majčine smrti.

“Didier je s nama,” objavio je Francuski nogometni savez (FFF).