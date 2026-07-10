Deschamps: ‘Polufinale? Nama je to prirodno’, Mbappe: ‘Osjetio sam bol…’

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Nogometaši Francuske osigurali su plasman u polufinale Svjetskog prvenstva nakon što su u Bostonu svladali Maroko s 2:0.

Nakon uzbudljivog četvrtfinalnog dvoboja, akteri s obje strane iznijeli su svoja razmišljanja o utakmici, propuštenim šansama i nastavku turnira.

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Francuski izbornik Didier Deschamps bio je iznimno ponosan na kontinuitet dobrih igara svoje momčadi na najvećoj svjetskoj smotri, ali je i pozvao na oprez pred same završne borbe.

“Treći put smo u nizu u polufinalu Svjetskog prvenstva i to je fantastičan rezultat, ali iz našeg kuta to je nešto prirodno i normalno. Imamo fantastične igrače. Nije bilo lako protiv Maroka, pogotovo zbog nerealiziranog jedanaesterca. No, ostali smo hladni i nakon toga te zasluženo pobijedili. Odmorit ćemo se i oporaviti te vidjeti tko nam dolazi u polufinalu. Mbappe? Imao je problema s gležnjem i zato je izašao. Sretni smo, znamo da je i u domovini strastvena atmosfera, ali imamo još posla ispred sebe.”

Prva zvijezda i najbolji strijelac francuske reprezentacije, Kylian Mbappe, umirio je navijače nakon što je morao napustiti igru zbog lakše ozljede te se osvrnuo na emotivan dvoboj protiv klupskog suigrača Achrafa Hakimija.

“Sretni smo i zadovoljni zbog ulaska u polufinale, ali dug je još put ispred nas. Osjetio sam bol u gležnju, ali sada je sve u redu. Nema boljeg načina za opuštanje i da sve pretvoriš u dobro od pobjeđivanja. Mirno ćemo gledati četvrtfinale u petak i našeg novog suparnika. Da, jako mi je žao mog velikog prijatelja Hakimija, ali na terenu nije bilo emocija. Kasnije će biti puno teže susresti se s njim. Nama je ipak samo bitno da idemo dalje.”

Izbornik Maroka, Mohamed Ouahbi, sportski je priznao poraz, ali je naglasio kako ova mlada marokanska generacija tek treba pokazati svoje pravo lice u godinama koje dolaze.

“Razočarani smo, ali Francuska je uistinu strašno jaka reprezentacija. U prvom dijelu smo se jako mučili i držao nas je živima vratar Bono. U nastavku je odlučila jedna briljantna individualna reakcija Mbappea. Nije ugodan osjećaj, ali moramo nastaviti raditi. Mlada smo momčad i ispred nas je lijepa budućnost. Definitivno trebamo više opcija na klupi za pričuve kada se dogode ozljede, umor ili nešto treće.”