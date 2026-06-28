Dalić je zbog ovoga na udaru kritika, a Vlaović tvrdi: ‘To bi mogla biti dobitna kombinacija’

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AP Photo/Petr Josek via Guliver

Proslavljeni hrvatski napadač i legenda Vatrenih, Goran Vlaović, dao je svoj pogled na pobjedu Hrvatske protiv Gane, pri čemu se posebno osvrnuo na Dalićeve česte rotacije.

Vlaović smatra da je Hrvatska ostvarila ključan cilj plasmanom u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva, ali upozorava i na segmente u igri koje Dalić još može popraviti.

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“Najbolja utakmica, s obzirom na situaciju na ovom Svjetskom prvenstvu. Odigrali smo tri utakmice. Drugim riječima, konkurencija za izabrati najbolju i nije velika. Gana nam nije nešto posebno zaprijetila. To je činjenica. Ali ja također smatram da ovo nije nešto čemu bi se, osim u rezultatskom smislu, trebali veseliti, što se tiče igre. Mislim, da možemo puno bolje, jer sigurno da imamo kvalitetu. Možda čak i preveliku u veznom redu, pa je izborniku teško odlučiti što i kako, odnosno koga staviti. Naravno, dobro je da smo pobijedili, a to smo u ovoj utakmici i zaslužili. Utakmica mi se, s tribina, činila dosta usporena. Igrali smo, kako se kaže, ‘zihericu’. Nije nas kaznilo, ali siguran sam da Hrvatska može puno bolje odigrati utakmicu”, rekao je za tportal pa se osvrnuo na česte rotacije, zbog kojih je Dalić na udaru kritika dijela javnosti.

“Izbornik je upravo zato tu, da donosi odluke i da postavlja igrače za koje smatra da će nam donijeti dobar rezultat. Činjenica jest da smo imali nekoliko igrača, poput Modrića, Gvardiola i Kovačića, koji su imali ozljede, potom i duže stanke, zbog čega nisu (bili) u najboljem ritmu. I zato mi je čak i logično da se radi dosta izmjena i pokušava pronaći najbolji sastav. Mislim da nas to ne treba zabrinjavati. Puno nas više treba brinuti kako da ostvarimo naše najbolje partije, odnosno najbolju igru. Mi smo momčad koja protiv svakoga može dominirati. I nemamo protiv nikoga tih problema, ako smo svi pravi, ako smo svi na terenu spremni dati sve od sebe. Ali prvenstveno tu mislim, ne na fizički impuls, nego na znanje koje imamo u našoj momčadi”, kaže i dodaje:

“Vidjet ćemo na kraju kako će to ispasti. Možda će to biti dobitna kombinacija. Izbornik mora donositi određene odluke, a za sada, s obzirom na to kakvo je stanje na tablici, odnosno da smo prošli grupu, nema mu se što za reći ili prigovoriti. Moram naglasiti da nemamo puno krilnih igrača, zapravo imamo tek dva klasična krila, Marca Pašalića i Perišića. I mislim da je očita potreba izbornika da se pronađe rješenje da ih se ne ‘sruši’, ne ‘slomi’. I da im se ne dogodi, kada bude najpotrebnije, da ne budu pravi.”

Dao je i svoje viđenje igre Ivana Perišića, koji se pokazao kao dobitno rješenje na poziciji lijevog beka.

“Da, posebno u prvom poluvremenu, i većinu drugog dijela dok je bio na toj poziciji. A sve je to vezano uz malo prije spomenuto. Jer Gvardiol je imao određene probleme. Naravno da mu nedostaje malo ritma. I s obzirom na takvu situaciju, izbornik se odlučio na Perišića. Mislim da je to vatrogasno rješenje i u nuždi. Jer Perišić je u ovoj reprezentaciji uvijek bio ofenzivna snaga koja nam treba. I kad je on pravi, Hrvatska je puno opasnija prema protivnicima nego kad je on udaljen od gola.”

Prokomentirao je i još jedan primljeni pogodak iz prekida.

“Više trebamo biti zabrinuti zbog situacija da dobivamo takve prekide. Apsolutno nepotrebne, situacije u kojima radimo sami sebi probleme. Svakoj momčadi se iz prekida može zabiti. Neki se brane bolje, neki lošije. Ali generalno, to je slabijim momčadima najčešće oružje kako nauditi nekom jačem. I to nam se dogodilo opet, suparnik nam je napravio blok. Moramo se koncentrirati na takve situacije. Ponavljam, što više treba izbjegavati takve situacije, odnosno otvaranje prilike protivniku ubacivanja, bilo nakon prekršaja u toj nekoj zoni, ili iz kornera. I onda više nećemo slušati da smo slabiji na prekidima”, zaključio je Goran Vlaović.