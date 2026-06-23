Dalić za Panamu ima samo jednu dilemu

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Hrvatska reprezentacija večeras u 1:00 sat ujutro po srednjoeuropskom vremenu igra ključnu utakmicu drugog kola Svjetskog prvenstva protiv Paname.

Pobjeda u ovom susretu Vatrenima širom otvara vrata nokaut faze Mundijala, a izbornik Zlatko Dalić, prema svemu sudeći, priprema ozbiljne taktičke rošade.

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Umjesto formacije s tri stopera, Hrvatska bi trebala istrčati u sustavu 4-2-3-1, što znači da iz prve momčadi ispada mladi Luka Vušković.

Iz kampa reprezentacije dolaze razne informacije, a o trenutačnom stanju i skrivenim kartama stručnog stožera govorio je novinar Robert Matteoni za Sportske novosti, istaknuvši da postoji još samo jedna dilema izbornika u odabiru početnih 11.

“Iz kampa reprezentacije dolaze razne informacije, mislim da u ovom trenutku nitko nije siguran kako će izgledati početnih 11 Hrvatske, odnosno takva je situacija bila prije otprilike šest, sedam sati. Ima još nekakvih dilema, barem se tako zaključilo na treninzima. Dilema je hoće li se igrati s četvrtim veznjakom ili jednim krilom više.”