Dalić: Vratili smo se na stare postavke, ovo je bila prava Hrvatska

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xBahhoxKarax via Guliver

Izbornik Zlatko Dalić podijelio je svoje dojmove nakon velike pobjede protiv Gane.

Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Ganu u Philadelphiji s 2-1 (1-0) u posljednjem, trećem kolu skupine L Svjetskog prvenstva, čime je izborila nokaut fazu s drugog mjesta.

Istovremeno je Engleska pobijedila Panamu s 2-0 i Engleska je osvojila prvo mjesto skupine sa sedam bodova. Hrvatska je skupila šest, dok dalje ide i Gana s četiri boda i s trećeg mjesta.

Odličnim dalekometnim udarcem Hrvatska je povela u 31. minuti golom Petra Sučića. Gana je izjednačila pogotkom Derrick Luckassena u 73. minuti, dok je odluka pala u 83. minuti kada je Nikola Vlašić glavom pogodio za 2-1.

Nakon utakmice, izjavu za medije dao je Zlatko Dalić:

“Velika pobjeda. Šest bodova. Teška utakmica protiv protivnika koji igra jako dobro. Promijenili smo taktiku i način igre i bilo je sjajno. Ono što smo danas pokazali jest to da smo se vratili na stare postavke kao i prethodnih devet godina. To je to. Prve dvije tekme sam bucao, ali ovo je bila prava Hrvatska. Napravili smo svoj cilj, prošli smo grupu. Danas se vraćamo u kamp i spremamo se za sljedeću utakmicu.”

Unatoč pobjedi, izbornik staje na loptu:

“Rekao sam dečkima da u njih vjerujem. Vjerujem u ono što mi radimo, a oni su mi vratili. Sve je bilo dobro. Normalno da protivnik složi pokoju šansu, da padneš. Moramo ostati čvrsto na nogama. Zaboraviti pobjedu, okrenuti se sljedećoj utakmici. Nema mjesta euforiji, moramo mirno stati na loptu i idemo dalje.”

U šesnaestini finala Hrvatska će igrati protiv drugoplasirane reprezentacije skupine K. Najvjerojatniji suparnici su Kolumbija ili Portugal, a male šanse za to drugo mjesto ima još i DR Kongo. Hrvatska se vraća u Toronto te će taj dvoboj igrati 2. srpnja u kanadskom gradu.