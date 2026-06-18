Dalić o ponovljenom penalu: ‘Pitam se što bi bilo da je suprotna situacija’

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AP Photo/Tony Gutierrez via Guliver Image

Hrvatska je u srijedu navečer izgubila od Engleske s 4:2 u prvom kolu Svjetskog prvenstva. U utakmici su Vatreni prikazali dva različita poluvremena, prvo u kojem je Hrvatska bila bolji protivnik od Engleske te drugo u kojem je Engleska bila znatno bolja te je mogla zabiti i više od ta dva gola koja su pala u tom drugom poluvremenu.

Kako gledate na poraz protiv Engleske?

“Izgubili smo od boljeg protivnika. U prvom dijelu smo se dvaput vratili iz minusa, što je dobro, ali nažalost u nastavku smo odmah primili gol i taj treći gol nas je dotukao. Više nismo uspijevali ništa. Livaković nas je spašavao. Znali smo sve što će se dogoditi, radili smo na tome. Ne sjećam se da smo imali toliko visokih igrača, ali nikad u mom mandatu nismo ovako loše branili prekide.

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U prvom dijelu nam nisu puno napravili u igri, osim par situacija Maduekea. Sve je došlo iz prekida. Od osam kornera, imali su šest stopostotnih šansi. Unatoč videima i ukazivanju na njihove kornere i prekide. Pokušali smo i s promjenom sustava, ali teško se vraćati toliko puta. Izgubili smo od bržeg, agresivnijeg i boljeg protivnika.

Nedostajalo je fokusa, agresivnosti i koncentracije, ali nećemo prestati vjerovati u to što radimo. Moramo zaboraviti ono što je bilo i okrenuti se Panami.”

Koliko je Luka Modrić utjecao na igru hrvatske reprezentacije?

“Bili smo dobri i postigli dva fantastična pogotka, a Luka je u svemu tome sudjelovao. Poslije nam je nedostajalo snage. Točno je da nismo bili na visokoj razini i da smo ostavljali previše prostora. Nije problem bio samo u Luki, nego se nitko od nas nije najbolje snašao.

Htjeli smo ga rasteretiti, ali Englezi su bili rastrčani i moćni. Vrlo smo loše ušli u drugo poluvrijeme. Protiv Brazila primili smo pogodak u nadoknadi, a protiv Kolumbije na početku. U takvim se situacijama teško vraćati u utakmicu. Naravno da nam je poraz teško pao, ali sada je iza nas.”

Hoće li se reprezentacija vratiti sustavu s četvoricom u obrani?

“Planirali smo ovako igrati protiv Engleske. Morali smo biti kvalitetniji i bolji u obrani, a primili smo četiri pogotka pa je sve palo u vodu. Protiv ovako kvalitetnog protivnika ne možeš očekivati bolji rezultat kada mu pokloniš tri pogotka. Problem nije u sustavu. Gol se mora braniti životom, kao što je Kane to napravio na kraju utakmice.

Najavio sam da ćemo se vratiti našem sustavu. Sada neću kalkulirati. Sve što smo Hrvatska i ja napravili tijekom mojega mandata ostvarili smo u sustavima 4-3-3 i 4-2-3-1. U kvalifikacijama nismo igrali s trojicom u obrani, osim protiv Farskih Otoka, kada je došao Vušković.

Tek smo njegovim dolaskom počeli tako igrati, ali ponovno ističem da nije kriv sustav, nego tri poklonjena pogotka. Bellingham je kod svojega pogotka krenuo sa sredine terena i stigao do gola, a da ga nitko nije ni dotaknuo. To je dekoncentracija.”

Postoji li razlog za optimizam kada je riječ o budućnosti hrvatske reprezentacije?

“Bilo je mladih igrača koji prvi put igraju na SP-u. Sigurno da ovakav ambijent ima utjecaja na pojedince. Hrvatska se ne mora bojati za budućnost. Uvijek se pojave talenti koji odrastaju uz starije.”

Kako ocjenjujete dosadašnji tijek Svjetskog prvenstva?

“Puno je čudnih rezultata. Favoriti nisu postigli puno pobjeda. Španjolska, Nizozemska, Portugal. Neke stvari su čudne. Tek je početak, prvo kolo. Bilo je i sjajnih utakmica, puno pogodaka. Vidjeli smo u utakmici Njemačke da nisu ekipe podjednake.”

Na kojim segmentima igre će reprezentacija najviše raditi uoči sljedeće utakmice?

“Nije Panama bezazlena, ali nije Engleska. Imat ćemo više posjeda, više prekida, ali moramo sve pripremiti. Napravit ćemo analizu, naročito prekida. To je standardna stvar i dosad nismo imali problema s tim. Ovo su najgore odrađeni prekidi otkako sam ja izbornik.

Slagali smo ekipu od visokih igrača, da budemo jaki u skoku, ali ovo je bilo kao da nisu unutra. Loše reakcije. Sve one šanse Engleske nakon trećeg gola došle su nakon prekida. Ne nakon igre.”

Kako će izgledati pripreme i treninzi uoči susreta s Panamom?

“Imali smo u planu jutros odraditi trening, ali kasno smo stigli. Za Panamu ćemo se početi ozbiljno spremati u subotu i nedjelju. Tada je fokus na tehničko-taktičkim stvarima. Nema ljutnje i kazne. Idemo po svom planu dalje, svjesni da ispred sebe imamo dvije krucijalne utakmice. Nećemo stavljati opterećenje i pritisak ispred igrača.”

Na koji način planirate vratiti samopouzdanje momčadi nakon poraza i kako ocjenjujete nastupe Muse, Baturine i Sučića?

“Motivirat će ih ovi golovi. Oni pokazuju da možemo puno bolje. Moramo vjerovati u sebe, u ono što radimo. Zaboravit ćemo poraz, izgubili smo od boljeg protivnika. Nema određivanja krivaca, jedini krivac sam ja, izbornik. Na meni je odgovornost. Idemo pozitivno dalje. Preporučio bih igračima da što manje čitaju medije.

Vjerujem i ne sumnjam ni u što. Samo fokus i koncentracija na Panamu. Sve je u našim rukama. Spomenuti dečki su igrali odlično prema naprijed. Akcije za golove bile su super. Musa je dobio prednost zbog faze obrane ispred Budimira. Budimira ćemo koristiti protiv Paname.”

Kako gledate na odluku o ponavljanju kaznenog udarca?

“Vidio sam sliku. Samo se pitam što bi bilo, da je bila suprotna situacija, da su uloge suprotne. To je tako, idemo dalje. Borimo se time. Taj obranjeni penal bi nas možda dignuo. Oni bi možda pali. Vrate ga natrag, primiš gol i to je to.”

Kako ocjenjujete nastup Dominika Livakovića na ovoj utakmici?

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“Livaković nas je spašavao nakon trećeg gola. Držao nas je na životu. Sve ove godine, nikad nije bio upitan kao jedinica. Uvijek je pružao fantastične igre. Dobro je da se vratio u Dinamo i igrao. Isplatilo se i naše vjerovanje u njega kada je bilo najpotrebnije. On to povjerenje vraća. Vrhunski je vratar koji nam jako puno znači. Nadam se da neće imati toliko puno posla u iduće dvije utakmice.”

Kakav je vaš stav o pauzama za osvježenje tijekom utakmica?

“Show. Kao i sve ostalo. Dobro je da imaš mogućnost reći igračima nešto. Ako je to bila glavna ideja, onda je to u redu.”