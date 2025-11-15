Dalić: Valjda sada neće opet biti anketa trebam li ja ili ne trebam

Podijeli :

Vlado Kos/CROPIX via Guliver

Kolo prije kraja kvalifikacija, Hrvatska je osigurala nastup na svjetskoj smotri iduće godine.

U ponedjeljak Vatreni još gostuju kod Crne Gore nakon pobjede nad Farskim otocima 3:1. Izborniku Daliću to je peto veliko natjecanje na koje je odveo Hrvatsku, te je tako zadržao savršeni učinak u tom smislu.

Otkako je postao izbornik 2017. godine, Hrvatska je osigurala nastupe na tri SP-a i dva EP-a. Odlične nastupe u kvalifikacijama, Dalić je ovako prokomentirao:

“Pet od pet plasmana na velika natjecanja? Valjda sada neće opet biti anketa trebam li ja ili ne trebam…”