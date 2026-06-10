Dalić: Sve smo vidjeli i gotovo sve već znamo

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Izbornik Zlatko Dalić obratio se medijima nakon što je hrvatska reprezentacija sletjela u Washington.

Hrvatska će prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu igrati protiv Engleske 17. lipnja na AT&T stadionu u Dallasu u 22 sata po srednjoeuropskom vremenu. Osam dana uoči tog susreta, Vatreni su doputovali u Ameriku, a pri slijetanju, novinarima se obratio hrvatski izbornik.

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“Skautirat ćemo Englesku, znat ćemo kako funkcioniraju i na koji način da im se suprotstavimo. Mi smo sve što smo trebali vidjeli i gotovo već sve znamo”, rekao je Dalić za HRT.

Osvrnuo se i na činjenicu da ih, za razliku od temperaturnih uvjeta koje su imali u Hrvatskoj, u Americi očekuju ekstremne vrućine.

“Ovih sedam dana je za nas jako važno. Priprema, adaptacija na uvjete i klimu te sve što nas očekuje, ali i složiti ono najbolje za Englesku”, zaključio je.

Osim protiv Engleske, Hrvatska će u skupini L igrati protiv Paname (24. lipnja) i Gane (27. lipnja).