Dalić putuje Europom: Gledao je veliki derbi u Engleskoj, a onda se sastao s Vatrenima

FIFA World Cup 19. tra 2026
Do Svjetskog prvenstva ostalo je manje od dva mjeseca, a nakon vrlo dobrih prijateljskih utakmica protiv Kolumbije i Brazila hrvatski izbornik Zlatko Dalić nastavio je obilaziti reprezentativce diljem Europe.

Nakon što je u srijedu boravio u Münchenu, gdje je gledao četvrtfinalni okršaj Bayerna i Reala te nastup Josipa Stanišića, danas je bio u Manchesteru na velikom derbiju Cityja i Arsenala.

U toj utakmici Mateo Kovačić pobjedu Cityja pratio je s klupe i još se vraća u ritam nakon duže pauze zbog ozljede, dok je Joško Gvardiol i dalje izvan terena pa ostaje za vidjeti u kakvom će stanju dočekati Mundijal.

Nakon velike pobjede Građana, Dalić je u društvu svojih pomoćnika i tehničkog direktora Stipe Pletikose večerao s dvojicom važnih hrvatskih reprezentativaca.

