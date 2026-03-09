Dalić pozitivan: ‘Vjerujem da će ta dvojica biti s nama na SP-u, dobro se oporavljaju’

Podijeli :

Ante Cizmic CROPIX via Guliver

Izbornik Zlatko Dalić objavio je popis za prijateljske utakmice protiv Kolumbije i Brazila.

Hrvatsku reprezentaciju čeka dvostruki program u Orlandu gdje će odmjeriti snage s Kolumbijom 26. ožujka, a potom s Brazilom 31. ožujka. Utakmice će biti odigrane u okviru prijateljske serije “Put do 26”, a u kojoj će uz Hrvatsku, Brazil i Kolumbiju sudjelovati i Francuska.

Dalić je uz 26 igrača uputio i devet pretpoziva koje će prema potrebi aktivirati uoči okupljanja reprezentacije koje je zakazano za 23. ožujka.

“Proteklih tjedana uspjeli smo obići veliki broj reprezentativaca, a raduje me što se nekolicina njih izborila za bolji klupski status, što sam u studenom i zatražio od njih. Osjetio sam da igrači žive za Svjetsko prvenstvo, da imaju ogroman motiv i želim im da pripreme dočekaju u što boljoj formi, raspoloženju i prvenstveno dobrog zdravlja. Ove utakmice u Americi će nam poslužiti kao sjajan ispit da vidimo gdje smo tri mjeseca prije SP-a i na čemu najviše trebamo raditi tijekom priprema, ali pritom ćemo tih deset dana u Orlandu iskoristiti i za osnaživanje zajedništva koje je uvijek naš adut u odnosu na druge nacije. Stoga smo i vjerni kadru koji se nametnuo u proteklom razdoblju, a duboko vjerujemo da ćemo na SP-u biti jači i za Matea i Joška koji su naši stožerni igrači te me raduje što se dobro oporavljaju od operacija. Većim brojem pretpoziva želimo pokazati da pratimo još niz ozbiljnih kandidata za reprezentaciju, pri čemu ih je nekoliko i u mladoj reprezentaciji koju čeka jako važna utakmica s Turskom. Do SP-a je još puno utakmica i dovoljno prilika svim kandidatima da se formom, učinkom i energijom izbore za svoj status, vrata reprezentacije nikome nisu zatvorena”, najavio je izbornik Dalić pa dodao:

“Nismo nikad bježali od jakih ispita uoči velikih natjecanja, pa se veselimo i ovim izazovima. Brazil ima vjerojatno najjači roster na svijetu uz jednog od najvećih trenera u povijesti i sigurno dolazi na SP kao jedan od glavnih favorita za zlato, dok je Kolumbija u kvalifikacijama svladala i Brazil i Argentinu te završila skupinu s istim brojem bodova kao Brazil, što dovoljno govori o snazi te ekipe. No, uz veliko poštovanje prema oba protivnika, mi imamo svojih aduta, kvalitetu i zajedništvo, te se želimo pokazati u što boljem svjetlu, a pritom ćemo voditi brigu i tome da što većem broju igrača damo priliku te da isprobamo određene zamisli koje imamo uoči Svjetskog prvenstva.”

Popis igrača:

Vratari: Dominik Livaković, Dominik Kotarski, Ivor Pandur

Braniči: Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Kristijan Jakić, Martin Erlić, Luka Vušković, Ivan Smolčić

Vezni: Luka Modrić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Lovro Majer, Luka Sučić, Martin Baturina, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk

Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Petar Musa, Igor Matanović

Pretpozivi: Bruno Petković, Mislav Oršić, Franjo Ivanović, Domagoj Bradarić, Toma Bašić, Dion Drena Beljo, Franko Kovačević, Karlo Letica, Luka Stojković