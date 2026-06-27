Dalić otkrio što Hrvatska treba popraviti: ‘Nismo bili na nivou’

Sutra je prilika da se popravimo, kazao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić na konferenciji za novinare u Philadelphiji uoči sutrašnjeg susreta protiv Gane.

“Čeka nas utakmica koja odlučuje o prolazu, protiv suparnika koji je osigurao prolaz. Nisu primili gol, opasni su u tranziciji. Moramo igrati bolje, nego prošle dvije utakmice, popraviti neke segmente u igri. U prvom redu moramo biti koncentrirani u fazi obrane, imati više odgovornost. Ne gubiti posjed lopte tako lako, kao što je bilo do sada,” kazao je Dalić.

“Protok lopte mora biti brži, malo smo tu prespori. Svjesni smo što donosi utakmica protiv protivnika koji je napravio dobre stvari. Bit će nam jako teško, ali mi znamo svoj cilj. Moramo napraviti ono što želimo,” dodao je.

Dalić je istaknuo kako “Vatreni” do sada nisu bili na nivou.

“Nismo bili na nivou, kakvi smo na treninzima. Sutra je prigoda da se popravimo, nikada prije nismo griješili u pasu i dodavanju lopte, ovdje lako gubimo lopte, moramo biti sigurniji. Malo nam je lakše nakon pobjede protiv Paname, ali neki rezultati nam ne idu u prilog, ali ne trebamo to gledati. Moramo gledati sebe i ne čekati da neko drugi nešto napravi za nas. Vjerujem da ćemo sutra biti pravi.”

Dalić, naravno nije želio otkriti sastav.

“Nije to naša praksa, nismo to nikada govorili. Ja sam prošli put govorio na konferenciji da nama treba 16 igrača i da je nekad u nekim trenucima i nekim utakmicama kad je teško, važnije tko će završiti.”

Dalić je kao trener u Al Ainu surađivao s ganskim napadačem Asamoahom Gyanom.

“Fantastičan igrač, napadač, robustan, ako sudimo po njemu onda su fantastična reprezentacija. Zaista je bio neprikosnoven, zabijao je golove svaku utakmicu, bio je od velike koristi. Vrlo karakteran igrač koji je bio odgovoran, koji je bio profesionalan i činio je veliku razliku,” zaključio je Dalić.