Dalić otkrio da zna početnih 11 za Englesku pa se sukobio s novinarom oko Kramarića: ‘Reci da i ja znam’

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xxDamirxSkomrljx via Guliver

Hrvatska je u nedjelju u Varaždinu slavila 2-1 protiv Slovenije u zadnjoj pripremnoj utakmici prije odlaska na Svjetsko prvenstvo i ogleda s Engleskom koji je na rasporedu 17. lipnja.

Zlatko Dalić nakon utakmice požalio se na greške u obrani uz koje je Slovenije u više navrata mogla doći u vodstvo, ali i naglasio da je zadovoljan dosad odrađenim pripremama. No, kada je uslijedilo pitanje o Andreju Kramariću, ušao je u raspravu s novinarom zbog ranijih tvrdnji da se napadač Hoffenheima dugo muči s ozljedama i trenira pod injekcijama.

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“Rekao sam prošli put da se on meni ne žali”, rekao je pa odbrusio:

“Ako se žali tebi, meni se ne žali. Trenira svaki trening maksimalno, svaku utakmicu želi igrati. Ako imaš informacije, reci da ja znam. Ne žali se na treningu, svaki trening radi do kraja. Kakve vi imate kombinacije, to je ne znam. Očito piješ kavu na pravom mjestu.”

Potom je na izravno pitanje o tome zna li početnih 11 koje će sučeliti Engleskoj u prvom susretu skupine L jasno poručio:

“Znam. Rekao sam, od svojih principa ne odustajem. Ono što je Hrvatskoj donijelo tri medalje, ja to ne puštam. Idem sa svojim načelima, od toga neću odustati, neću pognuti glavu i slušati okolo. Što će biti na SP-u, dragi Bog zna, bit će kako zavrijedimo. Vjerujem u svoj rad, to prate rezultati. Imamo viziju i ideju, a hoće li to biti dobro, to je upitno.”

Podvukao je i kako nema nikakve dvojbe glede sastava i odabira kadra koji ima na raspolaganju.

“Nemam. Htjeli smo dobiti neke stvari, vidjeti u kakvom su stanju neki igrači. Jasno mi je da moramo biti hitriji, brži, energičniji, agresivniji. To tražimo. Marco Pašalić je pokazao brzinu. Ja sam svjestan da ne mogu do kraja u boj sa svojim senatorima. Meni je to jasno, ja to znam bolje nego bilo tko drugi. Složit ćemo najbolje. Imamo tri utakmice koje će biti teške i neizvjesne. Treba nam svaki igrač.”