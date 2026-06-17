Dalić: Odigrali smo loše drugo poluvrijeme, ne znam što je trebalo drugačije

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(AP Photo/Tony Gutierrez) via Guliver Image

Hrvatska je u prvoj utakmici Svjetskog prvenstva izgubila s 4:2 od Engleske. Dva puta se Hrvatska vraćala iz zaostatka, ali na kraju je presudilo drugo poluvrijeme u kojem su Englezi bili znatno bolji te je više puta Dominik Livaković morao spašavati Hrvatsku od primanja golova. Nakon susreta kratku izjavu je dao Zlatko Dalić.

“Drugo poluvrijeme smo odigrali jako loše. Oni su u prvom poluvremenu imali dva prekida i dva gola. Nakon penala smo dobro stajali. Ne znam što je trebalo drugačije. Nismo dobro reagirali na dubinsku loptu.

Početak drugog dijela loš, pobjegao je i primili smo gol. Ne mogu sad komentirati što se dogodilo kod trećeg i četvrtog gola, slabo smo reagirali i to je to. Bilo se teško vratiti u utakmicu”, rekao je izbornik Hrvatske.

Od 1 sat u drugom dvoboju ove skupine u Torontu će igrati Gana i Panama.

Hrvatska će sljedeći susret igrati protiv Paname u Torontu 24. lipnja u 1 sat po hrvatskom vremenu (23. lipnja u 19 sati po lokalnom vremenu), dok će u 3. kolu protiv Gane igrati 27. lipnja u Philadelphiji u 23 sata po hrvatskom, odnosno 17 sati po lokalnom vremenu.