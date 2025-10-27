Dalić objavio popis igrača za Farske otoke i Crnu Goru, tu je i 12 pretpoziva!

Podijeli :

AP Photo/Scott Heppell via Guliver Images

Izbornik hrvatske reprezentacije, Zlatko Dalić, pozvao je 24 igrača za predstojeće utakmice protiv Farskih otoka i Crne Gore u okviru europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje će 2026. godine biti održano u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Hrvatska dočekuje završnicu natjecanja u kvalifikacijskoj skupini L u izvrsnoj situaciji nakon što je u šest odigranih kola osvojila 16 bodova uz sjajnu gol-razliku +19. Vatreni drugoplasiranoj Češkoj bježe šest bodova te ih jedan bod dijeli od matematičke potvrde plasmana na sedmo svjetsko prvenstvo u hrvatskoj povijesti.

Hrvatsku u studenom čeka domaći ogled s Farskim otocima u Rijeci 14. studenoga, a potom gostovanje u Podgorici kod Crne Gore 17. studenoga.

Izbornik Dalić pozvao je 24 igrača, a pritom je poslao i 12 pretpoziva koje može aktivirati u slučaju potrebe.

Pred Hrvatskom su posljednje dvije utakmice u grupi L, protiv Farskih otoka i Crne Gore.

Reprezentacija će se okupiti 10. studenoga u Zagrebu odakle će odmah krenuti prema Rijeci gdje će se pripremati za utakmicu s Farskim otocima koja je na rasporedu 14. studenoga na stadionu HNK Rijeka. Vatreni će 16. studenoga poslijepodne s Krka otputovati u Podgoricu, gdje ih dan kasnije čeka posljednji susret u skupini L protiv Crne Gore.

Pobjednik skupine osigurat će direktan plasman na Svjetsko prvenstvo, dok će drugoplasirani izboriti dodatne kvalifikacije.

Popis pozvanih igrača za utakmice s Farskim otocima i Crnom Gorom:

Vratari: Dominik Livaković, Ivica Ivušić, Dominik Kotarski

Obrambeni: Joško Gvardiol, Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Martin Erlić, Luka Vušković

Vezni: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Kristijan Jakić, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk

Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Franjo Ivanović, Igor Matanović

Pretpozivi: Lovro Majer, Mislav Oršić, Luka Sučić, Martin Baturina, Petar Musa, Domagoj Bradarić, Ivan Smolčić, Adriano Jagušić, Franko Kovačević, Karlo Letica, Ivor Pandur, Moris Valinčić