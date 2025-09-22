Dalić objavio popis igrača za Češku i Gibraltar, Luka Sučić na pretpozivu, pozvan Vušković!

Podijeli :

AP Photo/Scott Heppell via Guliver Images

Izbornik hrvatske reprezentacije, Zlatko Dalić, odabrao je 24 igrača za predstojeće utakmice protiv Češke i Gibraltara u okviru Europskih kvalifikacija za FIFA Svjetsko prvenstvo koje će 2026. godine biti održano u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Hrvatska dočekuje listopadski program s maksimalnim učinkom nakon četiri odigrana susreta, a pred Vatrenima su sada ogledi s Češkom 9. listopada u Pragu (20:45) te s Gibraltarom tri dana kasnije u Varaždinu (20:45).

Izbornik Dalić pozvao je 24 igrača, a pritom je poslao i 12 pretpoziva koje može aktivirati u slučaju potrebe.

Reprezentacija će se okupiti 6. listopada u Zagrebu gdje će se pripremati do odlaska u Prag 8. listopada, gdje je dan kasnije na Fortuna Areni susret s Češkom. Vatreni će odmah poslije utakmice letjeti za Zagreb i potom se smjestiti u Varaždinu, gdje će boraviti do 12. listopada i ogleda s Gibraltarom.

Uoči listopadskog programa, Hrvatska je vodeća u skupini s 12 bodova iz četiri utakmice i gol-razlikom +16, a isti broj bodova ima Češka uz utakmicu više i gol-razliku +5. Farski otoci i Crna Gora imaju po šest bodova iz pet utakmica, a posljednji Gibraltar nakon pet utakmica na svom kontu nema osvojenih bodova. Pobjednik skupine osigurat će direktan plasman na Svjetsko prvenstvo, dok će drugoplasirani izboriti dodatne kvalifikacije. Nakon ovih ogleda u listopadu, Hrvatsku još u studenom čekaju utakmice protiv Farskih otoka u Rijeci te Crne Gore u Podgorici.

Popis igrača za utakmice protiv Češke i Gibraltara:

Vratari: Dominik Livaković, Ivica Ivušić, Dominik Kotarski

Obrambeni: Joško Gvardiol, Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Martin Erlić, Luka Vušković

Vezni: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Lovro Majer, Martin Baturina, Kristijan Jakić, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk

Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Franjo Ivanović

Pretpozivi: Nikola Vlašić, Bruno Petković, Josip Juranović, Mislav Oršić, Borna Sosa, Luka Sučić, Petar Musa, Igor Matanović, Domagoj Bradarić, Ivan Smolčić, Karlo Letica, Ivor Pandur.