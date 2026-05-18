Dalić objasnio zašto nije pozvao Belju i što misli o Stojkoviću, Mišiću, Petkoviću…

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver Image

Sada već višemjesečna saga oko (ne)pozivanja Diona Drene Belje u reprezentaciju za Svjetsko prvenstvo okončana je tako što je izbornik Zlatko Dalić Dinamova napadača smjestio na - pretpoziv.

Dion Drena Beljo u svojevrsnom “foto-finišu” ipak nije uspio preteći glavne konkurente i izboriti se za mjesto na Svjetskom prvenstvu.

Još se uvijek to može dogoditi ako se dogode neke nepredviđene okolnosti, no izbornik Zlatko Dalić prednost je dao Petru Musi i Igoru Matanoviću.

Na konferenciji za medije Dalić je prvo čestitao Dinamu i Belji na dvostrukoj kruni.

VEZANA VIJEST Dalić objavio popis za Svjetsko prvenstvo: ‘Nisam imao razloga mijenjati, vodim se istom idejom devet godina’

“Beljo je igrama i golovima zaslužio biti u krugu reprezentacije, ali problem je jaka konkurencija. Ništa drugo”, počeo je Dalić.

“U napadu su Kramarić i Budimir koji su neupitni. Tu su još Musa i Matanović. Musa igra jako dobro u MLS-u, u dobroj je formi i bio je sjajan u ožujku i na treningu. Matanović je u zadnjih godinu i pol dana odigrao 50 utakmica u Bundesligi, prvi je strijelac kluba, igra finale Europa lige. Obojica su podigla svoj status.”

Dalić je zaključio:

“Ne podcjenjujem Belju, on je fantastičan i nadam se da će uskoro biti u reprezentaciji. Ja sam ga prije tri godine i zvao dok nije bio u Dinamu. Dao sam mu šansu. Jedini je razlog konkurencija. Moja je procjena takva.”

Luka Stojković je u izvrsnoj formi za Dinamo te je i on na pretpozivu:

“To je bila najveća dilema. On je najboljem putu da je tu. Gledali smo više igrača, puno me ta priča zamorila. Ali do 1. lipnja ćemo to razriješiti, ako se pojavi da netko nije na sto posto, vidjet ćemo.”

Kapetan Dinama Josip Mišić nije ni “na mapi”:

“Kapetan Dinama, nositelj i najbolji igrač. To je pokazao i Boban kad ga je ostavio kao centralnu figuru. Znam da igra jako dobro, mi tu imamo najmlađa rješenja. Nisam ga zvao prije, sad je kasno. Zvali smo mlađe, kad je on bio u najboljoj formi, tu je bio Brozović.”

Bruno Petković također je ispao s radara Izbornika.

“Zadnjih šest mjeseci je stalno ozlijeđen. Oporavio se pa se opet ozlijedio. Nije nikako mogao ući u konkurentnu formu i zbog toga nije na popisu.”