Dalić o neigranju Vatrenog: ‘Žao mi je’

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Nakon što je Hrvatska u posljednjim minutama došla do pobjede nad Slovenijom (2-1) u Varaždinu, pred novinare je izašao Zlatko Dalić.

Izbornik je nakon utakmice izrazio nezadovoljstvo velikim brojem stvorenih prilika pred golom Vatrenih, koji su tek u 93. minuti sjajnim pogotkom Marija Pašalića osigurali pobjedu u posljednjoj pripremnoj utakmici.

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“Teška utakmica. Protivnik nam je stvorio previše šansi, više nego što smijemo dopustiti. Brine puno tehničkih pogrešaka, nismo dobro stajali, protivnik je bio opasan iz tranzicije. Govorili smo da lopta ne smije unatrag, a mi smo tako primili gol. Sad slijedi priprema za Engleze”, rekao je Zlatko Dalić.

Osvrnuo se i obećanje koje je ranije dao, a prema kojem će svi igrači dobiti minute u pripremnim utakmicama protiv Belgije i Slovenije. To obećanje ipak nije održao, jer niti minute nisu upisali Ivor Pandur i Toni Fruk. O ostanku igrača Rijeke na klupi u oba susreta, rekao je:

“Tako se utakmica okrenula, imali smo probleme sa stoperima, zbog razvoja utakmice nije igrao, žao mi je”.

Posebno je istaknuo sjajnog Dominika Livakovića, koji je imao niz vrhunskih obrana.

“Nama je Livi uvijek nosio jako puno, značajan je, njegov je to posao, koji radi fantastično, sjajno je branio, ali nisam sretan što je morao tako sjajno braniti.”

Otkrio je i kakvo je stanje s igračima koji se vraćaju od ozljeda i ponudio viđenje dosad odrađenog dijela priprema.

“Trening je bio super, atmosfera također, utakmice nisu bile kakve sam očekivao, nisu bile najbolje. Pogotovo prva, ali svi se muče. Vidjeli smo što smo htjeli, gdje smo i tko smo, danas počinje prava priča. Imamo stvari koje moramo popraviti, tehnički radimo puno pogrešaka, u pasu, predaji, primanju…. Protivnik nas je kažnjavao, znali gdje smo i sad je na nama da to popravimo i ispravimo. Imali smo cilj dati minutažu igračima kojima je trebala. Gvardiol je igrao cijelu utakmicu, dosta se podigao, Luka je OK, Kovačić je bio godinu bez pravog nogometa, treba mu vremena.”