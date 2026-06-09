Dalić o Modrićevom problemu: ‘To je sigurno problem zbog psihe i vidnog polja’

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xIgorxKupljenikx Sportspressphoto_SPR163078 via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija zaključila je domaći dio priprema za predstojeće Svjetsko prvenstvo. Nakon provjera protiv Belgije i Slovenije, ekspedicija Vatrenih spremna je za prekooceanski let prema Sjedinjenim Američkim Državama, gdje ih 17. lipnja čeka dvoboj protiv Engleske.

Uoči samog polaska, izbornik Zlatko Dalić gostovao je u emisiji RTL Direkt te otvoreno progovorio o formi, senatorima u momčadi, kritikama i očekivanjima nacije.

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Upitan o trenutačnom stanju i najvećim brigama pred put, Dalić je odmah spustio loptu na zemlju, izrazivši veliko zadovoljstvo odrađenim dijelom priprema.

“Nemam velikih briga. Napravili smo desetak dana dobrih priprema u Rijeci. Bio sam zadovoljan atmosferom. Imali smo dvije utakmice koje su nam sve pokazale. To su pripremne zbog kojih znamo na čemu smo. Imamo sedam dana prije Engleske i ja sam optimist.”

Jedna od glavnih tema bio je status iskusnih igrača koji već gotovo desetljeće drže kralježnicu ove momčadi, kao i uloga nadolazećih mladih snaga koji bi trebali donijeti prijeko potrebnu trkačku moć.

“To su igrači koji su s nama od 2018. godine, od prvoga dana. To su igrači koje poštujem i koji meni puno znače. Oni su sad osam godina stariji, dolaze mlađe generacije. Oni će imati veliku ulogu i meni su bitni, ali sam svjestan da ćemo morati gurati mlađe igrače. Senatori će biti tu, ali će imati podršku mlađih igrača.”

Odgovorio je i na opaske dijela javnosti o tome kako momčadi u posljednje vrijeme nedostaje agresivnosti i dinamike na terenu, podsjetivši na tradicionalne vrline hrvatskog nogometa.

“Mladim igračima i njihovom energijom. Mi nikad nismo bili poznati po brzini. Mi smo uvijek imali tu svoju usporenu taktiku gdje držimo posjed i pobjeđujemo. Ja sam optimist i vjerujem u ono što radimo. Možemo napraviti puno. Najvažnije nam je da prođemo grupu i onda utakmicu po utakmicu, uspjeh je što smo uopće došli na Svjetsko prvenstvo. U Rusiji smo imali Dansku nakon grupne faze. To je bila najteža utakmica jer bi sve palo u vodu da smo ispali.”

Posebna pozornost skrenuta je na kapetana Luku Modrića, koji će zbog ozljede morati nastupati sa zaštitom na licu, što sa sobom nosi određene prepreke.

“To je sigurno problem zbog psihe i vidnog polja. Gvardiol je imao masku u Kataru pa smo imali dobar rezultat, pa neka tako bude i sad. Luka će sam procijeniti koliko će mu ta maska trebati.”

Kada je riječ o stilu igre i ukupnom dojmu, strateg Vatrenih ostaje vjeran svom pragmatičnom pristupu koji donosi povijesne rezultate.

“Gledajte, ovo je turnir. Ovdje nema ljepote i uživanja. Treba uživati u pragmatičnom nogometu, treba ići na rezultat, tako se osvajaju turniri. Sve polazi od faze obrane, moramo biti čvrsti. Mi smo na zadnja dva SP-a napravili vrlo dobru faza obrane. Ne smiješ dopustiti da protivnik zabije puno golova. Bolje je kad je 1:0 nego kad je 4:3.”

Osvrnuo se i na stalna podcjenjivanja inozemnih medija, točnije britanskog Guardiana, koji ustrajno ističe visoku prosječnu starost hrvatske selekcije.

“To pišu od 2018., kažu da smo stari, a mi smo zajedno s Francuzima i Nijemcima u 21. stoljeću s najviše medalja. Engleska nema medalje 60 godina, a Hrvatska ima tri. Uvijek nas podcjenjuju i kažu da smo potrošeni i stari. Mi trajemo osam godina, došli smo do izvrsnosti i to naše smo postigli kvalitetom, radom, sposobnošću i taktikom. Puno se teže održati u izvrsnosti nego doći tamo. Kod nas su velika očekivanja i velike ambicije, ali ja nemam nikakav pritisak. Nakon dvije svjetske medalje, nakon svega što smo napravili, nema nikakvog pritiska. Mi ne moramo ništa. Mi idemo na SP da budemo dobri i da prezentiramo Hrvatsku u dobrom svjetlu. Pritisak možemo stvoriti jedino sami sebi.”

Sudar protiv Engleza na samom otvaranju bit će ključan za daljnji razvoj situacije u skupini, a Dalić napominje kako iznenađenja ne može biti.

“To nam je najteža utakmica. Prva utakmica usmjerava tijek, tako je bilo na zadnja dva SP. Igramo protiv velikog protivnika i velike reprezentacije. Englezi već dugi niz godina pokušavaju doći na vrh, ali ne uspijevaju. Imaju novog izbornika, nove strategije, proučili smo ih. Već znam svojih prvih 11, ove utakmice su nam dale puno odgovora. Ne moramo se bojati nikoga.”

Što se tiče ekstremnih teksaških vrućina i klimatskih uvjeta u Dallasu, izbornik smatra da je plan priprema u domovini bio pun pogodak.

“Imat ćemo sedam dana za prilagodbu. Stadion u Dallasu će biti zatvoren pa će biti malo blaže. Neke ekipe su otišle par dana ranije, možda to i nije prednost, vidim da se žale, svima je teško. Mi smo procijenili da je bolje biti doma i 15 dana ne trošiti energiju. Neobična su vremena utakmica, naučili smo igrati kasnije, ali kako protivniku, tako i nama.”

Upitan je i postoje li posebni režimi prehrane unutar kampa u SAD-u te jesu li igračima dopušteni popularni “cheat” obroci i opuštanje.

“Pravila se znaju, to su profesionalci. Oni znaju što je za njih najbolje. Mi imamo svoje kuhare, svoje doktore i nema potrebe za takvim egzibicijama. Dozvoljeno je nakon utakmice, dapače, i oni se moraju malo opustiti.”

Dalić je uputio i velike pohvale na račun reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja je također osigurala vizu za ovaj Mundijal, istaknuvši kako mu je izuzetno drago zbog njihovog uspjeha.

“Meni je jako drago što BiH igra na SP-u. Oni su kopirali Hrvatsku. Radili su ono što i mi, napravili su dobru atmosferu, dobar miks, stavili su izbornika koji bira kako treba i to im se vratilo. Oni su sami rekli da im je hrvatska reprezentacija putokaz i drago mi je što su tu. Imaju laganu grupu i želim im svu sreću.”

Odigravanje posljednjeg pripremnog dvoboja u Varaždinu ponudilo je i određenu dozu emocija, a ostaje otvoreno je li to ujedno bio i njegov oproštaj od domaće publike.

“Tako je ispalo, tako se poklopilo da igramo sa Slovenijom i nije nam trebao veliki stadion, pa smo igrali u Varaždinu. To je moj grad, moji ljudi. Je li bilo neke simbolike, vidjet ćemo nešto kasnije.”

Bogate ponude s Bliskog istoka ponovno su aktualne, no Dalić u ovom trenutku ne želi skretati fokus s povijesne misije koja je pred njim.

“Moj fokus je SP-u, moj fokus je Hrvatska i želim se maksimalno posvetiti tome. Radio sam jako puno, obišao sam sve igrače, pogledao puno utakmica s mojim stožerom i napravio sam maksimum da Hrvatska ponovno bude konkurentna. Dragi Bog će nam dati što smo zaslužili.”

U bogatoj riznici s velikih natjecanja nedostaje još samo ono najsjajnije, zlatno odličje, no konkurencija je neumoljiva.

“Nažalost, izgubili smo dva finala, bili smo blizu oba puta, ali nismo uspjeli. Morate znati da je konkurencija fantastična i da imaju veći izbor, bolju infrastrukturu, ali mi se svojim talentom, svojom kvalitetom, svojim zajedništvom uspijevamo održati. Svaki izbornik, svaka medijska kuća govori o nama u pozitivnom svjetlu, to je nešto što nas veseli. Svi govore da smo fenomen, da smo čudo – i jesmo čudo.”

Za kraj, prokomentirao je vječni pritisak nacije u kojoj uoči velikih turnira tradicionalno preko noći stasa “četiri milijuna izbornika”.

“Gledajte, to je normalno. Nogomet je globalan sport i svi misle da imaju pravo komentirati i imaju pravo. Dođu mi ljudi i kažu “mogao si ovoga, trebao si ovoga”. Lako je uzeti pivu i komentirati iz fotelje, a to je težak posao. Treba izaći pred ljude i voditi ih i to je posao koji je zahtjevan i težak. Ali ja poštujem sve ljude koji vole hrvatsku reprezentaciju, koji vole nogomet, koji vole sugerirati, vole pomoći i neka, lijepo je to.”

Izbornik je zaključio razgovor jasnom porukom i obećanjem vjernim navijačima koji s nestrpljenjem iščekuju prvi sučev zvižduk.

“Hvala vam, trebat će nam to zajedništvo. Ja znam da većina Hrvata navija za Hrvatsku, jedva čeka kad će prvenstvo i strepi zajedno sa nama. Znam da oni žele da Hrvatska ponovno bude kvalitetna, dobra, moćna i konkurentna. To želimo i mi, igrači su spremni, a što će biti, za to se moramo boriti. Obećavam da ćemo dati sve od sebe da naš narod bude sretan.”