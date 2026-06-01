Dalić o Gvardiolu i Kovačiću: Znamo da nisu u pravoj formi. Moramo ih čuvati, ima vremena

Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom su dvije prijateljske provjere uoči početka SP-a.
Sutra Dalićeve igrače čeka Belgija u Rijeci, dok će u nedjelju Hrvatska igrati protiv Slovenije u Varaždinu. Izbornik Zlatko Dalić najavio je za Novu TV utakmicu na Rujevici.
”Mislim da će to biti dobar test, jaka je to reprezentacija, imaju puno brzih i kvalitetnih igrača, to je dobar test za nas – da vidimo gdje smo i na kojem smo putu te da vidimo što popraviti. Očekujem dobar test.
Doku najveća opasnost uz De Bruynea?
‘’Kad smo bili u Cityju kod njih na utakmici, govorili su da je to njihov najbolji igrač. Jako je brz i stvara puno problema. Morat ćemo puno duplirati, a to je nama priprema i za Engleze koji imaju slične brze igrače.”
Kako vidite Gvardiola i Kovačića koji su se vratili nakon ozljeda?
“Općenito izgledamo jako dobro, bitno je da smo svi na okupu, pokazuju svi želju. Njih dvoje su u dobrom stanju, ali znamo da nisu u pravoj formi i pravom ritmu. Dobit će najviše sat vremena, moramo ih čuvati, ima vremena.”
