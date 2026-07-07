Dalić o budućnosti na klupi Hrvatske: ‘Moj ugovor je završio, želim ostati, ali neke stvari moram dogovoriti s predsjednikom’

Na početku su voditelji Marko Šapit i Valentina Miletić prvo su upitali Zlatka Dalića planira li ostati na klupi hrvatske reprezentacije.

“Pa dobro, moj ugovor je završio s istekom zadnje utakmice. Devet godina skoro na mjestu izbornika, čast, ponos, velika sreća i zadovoljstvo. Taj posao je zaista zahtjevan, stresan odgovoran. Imam dogovor s predsjednikom da se nađemo sutra, i hvala savezu i predsjedniku na povjerenju, da se dogovorimo kako dalje. Svjestan sam da neki žele da odem, neki žele da ostanem. Ovaj posao je za mene najveći koji mogu raditi, moj motiv, elan i volja su uvijek bili prisutni. Sutra ću razgovarati s predsjednikom, nije da ne želim, da neću, ali ima nekih stvari oko kojih se moramo dogovoriti.”

Voditelje je zatim zanimalo koliko mu je teško donijeti odluku o nastavku mandata te je li još uvijek neodlučan.

“Nema posla ljepšeg od ovoga, biti izbornik svoje reprezentacije, i tek sad vidim koliku podršku imam. Ljudi na osnovu mojih uspjeha i neuspjeha mogu ocijeniti moj rad i to je njihovo pravo. Za neke sam neznalica, srećković, za neke ne znam taktiku, za neke znam, ali ne mogu prihvatiti da neki drugi kriteriji prevladaju. Ja imam svoje vrijednosti koje zastupam i glasno komuniciram i ne skrivam to, i poštujem sve drugo. Ali ne mogu prihvatiti da je kriterij mog rada vrijednost koju zastupam.

Ne može biti neka moja vrijednost koju živim kriterij jesam li ja dobar izbornik ili nisam. To me jako smeta. Tu sam i dogovorit ćemo se. Želim najbolje Hrvatskoj. Ima odlične igrače. Bez suza nema uspjeha. To smo osjetili u prijašnjim generacijama. Moraš proći patnju da bi došao rezultat. Dolaze bolji dani. Rekao sam u Kataru da smo osvojili medalju bez suza i bez znoja. To nije dobro.”

Na pitanje kako danas gleda na sve što je ostvario s hrvatskom reprezentacijom, Dalić je istaknuo da ga je posebno dirnula podrška koju je dobio nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva.

“Nisam bio ni svjestan podrške koju imam. Puno mi znači što dobivam puno poruka i poziva. Hrvatska je ispala nezasluženo, morali smo bar neodlučeno igrati s Portugalom. Na stranu čipovi, VAR, mi smo trebali biti bolji. Protiv Portugala smo primili dva gola koje ne bi primili ni pioniri. Hrvatska može bolje. Hrvatska je oštećena, oteli su nam taj gol. Ali neću se vaditi na to.

Deschamps je najuspješniji izbornik u 21. stoljeću, a ja sam drugi. Samo su četiri izbornika vodili više utakmica na Svjetskim prvenstvima od mene. Ipak, sve zasluge idu igračima.”

Voditelji su ga potom upitali što ga najviše pogađa kada je riječ o kritikama i reakcijama javnosti.

“Pitanje je treba li meni sve skupa, da se lažima napada i vrijeđa mene i moju obitelj. Čovjek sam koji ne treba to prolaziti, da netko pušta tračeve u medije i javnost. Da je istina, poklopio bih se ušima i dobro. Ali smeta me to. Izložen sam javnosti, ali ja ne mogu biti lošiji čovjek ako kažem ‘hvala Bogu’. Ne znam jesam li nekoga uvrijedio.”

Na pitanje kakva je atmosfera vladala u reprezentaciji tijekom turnira, Dalić je naglasio zajedništvo i odnos koji je imao s igračima.

“Mi smo osvojili medalje i ušli u povijest. Medalje su mjerilo, ali meni je bitno poštovanje mojih igrača. Joško Gvardiol je jedan od najboljih stopera na svijetu. Bio je na klupi, rekao mi je da će napraviti sve kako mu ja kažem.

Perišić ne voli igrati lijevog beka, ali rekao mi je da će igrati što god ja želim. Bili smo na putu 40 dana, nismo imali problema. Nije bilo lako, pogotovo dečkima koji nisu igrali ni minute. Hvala im na strpljenju i na treninzima.”

Za kraj su ga pitali vidi li među članovima svojeg stručnog stožera moguće buduće izbornike Hrvatske.

“Imam svoj stožer s kojim sam zadovoljan. Bio mi je cilj dovesti bivše igrače Hrvatske koji se bave trenerskim poslom. Mislim da mogu biti i potencijalni nasljednici.”