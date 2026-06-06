Dalić: Nema mjesta za propitivanje mog rada

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Zlatko Dalić najavio je posljednji pripremni dvoboj koji Hrvatska igra uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo

Osim što je najavio taktičke promjene i igranje u sustavu 4-2-3-1 te davanje minutaže igračima koji su dosad dobivali manje prigoda, izbornik Dalić osvrnuo se i na kritiziranje njegovih odluka, koje su se pojačale nakon 0-2 poraza od Belgije.

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Tvrdi da nakon svih uspjeha koje je ostvario na klupi Hrvatske, uključujući srebrnu i brončanu medalju na Svjetskim prvenstvima te srebro Lige nacija, ne postoji prostor za njegovo propitivanje.

“Vi znate moj način i sistem devet godina, u tih godina je Hrvatska osvojila tri medalje. Nema mjesta za propitivanje mog rada i moje logike. Ovo nije klub nego reprezentacija. Držim se svojih principa i onoga što je dovelo do rezultata mene i Hrvatsku“, rekao je Dalić.

Hrvatska u nedjelju u 20:45 sati u Varaždinu dočekuje reprezentaciju Slovenije, a prvu utakmicu Svjetskog prvenstva igra protiv Engleske 17. lipnja.