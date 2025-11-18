Dalić: Ne znam kako su neke reprezentacije ispred nas, po kojem kriteriju?

Podijeli :

Tom Dubravec/CROPIX via Guliver

Hrvatska će vrlo vjerojatno biti drugi nositelj u ždrijebu Svjetskog prvenstva 2026. koje će se održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Hrvatska će, ako Lihtenštajn u utorak u Liegeu ne pobijedi favoriziranu Belgiju završiti među drugim nositeljima ždrijeba koji će se održati 5. prosinca u Washingtonu.

Izbornik Zlatko Dalić nakon preokreta i pobjede u Crnoj Gori (3:2) izrazio je nezadovoljstvo određivanjem statusa nositelja s obzirom na uspjehe proteklih osam godina.

“Te potove, nisam uopće o tome razmišljao. Prvi, drugi, koji je… Da gledamo ono što je Hrvatska napravila na dva Svjetska prvenstva, bila bi među prvih pet, a ne među prvih 15 ili 10. Ne znam kako su neke reprezentacije ispred nas, po kojem kriteriju, po kojem kriteriju, po kojim bodovima, a mi osvojili dvije medalje na dva Svjetska prvenstva. Ali dobro, to je takvo bodovanje. Mi to tako ne trebamo gledati niti žaliti za tim. Nama je bio prvi i osnovni cilj plasirati se na Svjetsko prvenstvo, to smo učinili elegantno, lagano, s najboljim kvalifikacijama u povijesti i moramo biti sretni. I sad slijedi sedam mjeseci priprema za Ameriku”, poručio je Dalić nakon utakmice.

