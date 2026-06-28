Dalić: Ne razumijem te glave koje jedva čekaju da nas pljuju i blate

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AP Photo/Stephanie Scarbrough via Guliver

Izbornik reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić bio je emotivan nakon pobjede protiv Gane i plasmana u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva.

Dalić je iskoristio trenutak kako bi poslao snažnu poruku javnosti, ističući da njegova momčad zaslužuje mnogo više poštovanja.

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“Ne razumijem te naše glave koje toliko sumnjaju. Ova reprezentacija mora biti poštovana i cijenjena, čak i da izgubi sve. A ne da se utrkujemo tko će više blatiti, pljuvati i pisati komentare. To je uistinu žalosno. Ova reprezentacija to nije zaslužila”, rekao je Dalić i nastavio:

“Danas dođe 40.000 Hrvata da nas podrži. I kada se gubi i kada se pobjeđuje, voli se ono što je ova reprezentacija napravila za ovu državu i narod. To se mora poštovati i cijeniti. A ne da jedva čekamo da izgubi jednu utakmicu pa da svi navale. Ne razumijem te glave, ne razumijem te ljude. Mi smo se iz svega toga izdigli i napravili pravu stvar.”

Hrvatsku u nokaut fazi čeka dvoboj s Portugalom.

“Rekao sam dečkima da vjerujem u njih. Vjerujem u ono što radimo, a oni su mi to vratili. Sve je bilo dobro. Normalno je da suparnik stvori poneku priliku, da padneš u određenom trenutku. Moramo ostati čvrsto na nogama. Moramo zaboraviti ovu pobjedu i okrenuti se sljedećoj utakmici. Nema mjesta euforiji. Moramo mirno stati na loptu i ići dalje”, poručio je Dalić.

Hrvatska i Portugal sastat će se 3. srpnja u 1 sat ujutro u Torontu, a cijene ulaznica su astronomske.