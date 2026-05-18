Dalić: Ne postoji pritisak. Stojković? Ako ovako nastavi, bit će u reprezentaciji

„Ne postoji pritisak, odnosno ne osjećam ga, već samo prema sebi, da se izaberu najjbolji igrači. Tako je bilo i zadnjih devet godina, tako je i sad. Beljo ima sjajnu statistiku i sjajno igra, bio je i prije tri godine u reprezentaciji. No, odlučio sam se za Musu i Matanovića, jer igraju vrlo dobro u svojim klubovima i imaju vrlo dobre sezone. Obojica su bili sjajni na američkoj turneji, a i u ova tri mjeseca od te turneje do ovog popisa. Pratili smo ih sve, bilo je to pravo natjecanje. Bilo je tu dosta razgovora, priče i skautiranja”, otkrio je Dalić na početku razgovora za Novu TV.

Stojković?

„Luka je igrao sjajno, asistencijama i golovima je donio Dinamo titulu. To je igrač koji me jako intrigira, malo mi je žao što nije na popisu, ali ovi igrači koji su tu su s nama već u kontinuitetu. No, ako ovako nastavi, onda će biti sigurno u reprezentaciji.

Otpao je i Lovro Majer, on je bio dugo s nama, ali od američke turneje je stalno započinjao utakmice na klupi. Kažem, teško je donositi ovakve odluke. Finalni popis se mora potvrditi do 1.6, ali nadajmo se da neće doći do nekih ozljeda, pa da možemo s ovim igračima na Svjetsko prvenstvo”, dodao je.

Situacija u obrani – sa stoperima odlična, na bekovima i nije toliko…