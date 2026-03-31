Dalić: Nas je tri milijuna, a Brazilaca 200. Što bismo napravili da je nas 100 milijuna? Možda bismo bili deset puta svjetski prvaci

Damir Krajac CROPIX via Guliver

Hrvatska je u prvom prijateljskom dvoboju svladala Kolumbiju 2:1, dok je Brazil istim rezultatom poražen od Francuske.

U noći sa utorka na srijedu Vatrene čeka okršaj protiv Brazila. Utakmicu je najavio izbornik Hrvatske Zlatko Dalić.

“Nama je čast igrati protiv peterostrukih svjetskih prvaka prijateljsku utakmicu, na taj način pokazujemo gdje je dospjela Hrvatska, da igra s tako velikim reprezentacijama, te da i mi predstavljamo vrh.

Nemamo promjena što se tiče plana, imali smo jasan plan od početka, protiv Brazila će biti sedam novih igrača u odnosu na početku postavu protiv Kolumbije, bitno je da odigramo dobru utakmicu i da potvrdimo samopouzdanje”, rekao je u uvodu.

Upitan je Dalić ima li imperativ pobjede s obzirom da je utakmica prijateljskog naboja.

“Nema prijateljskih utakmica, svaka nosi draž i odgovornost, uvijek trebamo pokušati pobijediti. Rezultat nije primaran, ali ljepše je kad pobijediš, tome težimo. No, ako pobijedimo dobro, ako ne, bitno je da ne izgubimo. Najvažnija je dobra igra i reprezentacija.”

Mišljenje o Ancelottiju?

“Jedan od najboljih trenera na svijetu, koji se dokazao i napravio sjajne rezultate u velikim klubovima a sad vodi najpoželjniju reprezentaciju na svijetu. Jedan je od najboljih trenera u povijesti nogometa s obzirom na trofeje. Bila bi velika stvar za mene pobijediti ga, za moj CV.”

Igrači Brazila i Hrvatske imaju slične karakteristike.

“Složio bih se da Brazil i Hrvatska imaju veliki talent, jako puno nadarenih igrača, da se nadigravaju, teže igri, potezu, atrakciji. I jedni i drugi puno polažemo na taktiku i tehniku, u tom segmentu smo slični, samo što je Brazilaca 200 milijuna, a nas tri milijuna. Što bismo napravili da je nas 100 milijuna? Možda bismo bili deset puta svjetski prvaci.”