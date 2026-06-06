Dalić najavio velike promjene za Sloveniju i otkrio kakvo je stanje Modrića, Gvardiola i Kovačića

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Hrvatska u nedjelju u 20:45 sati u Varaždinu dočekuje Sloveniju, a ovaj pripremni ogled najavio je izbornik Zlatko Dalić.

Uoči generalne probe prije odlaska u Ameriku, pred medije je stao Zlatko Dalić i progovorio o očekivanjima od posljednje utakmice prije nego što se Hrvatska 17. lipnja na Svjetskom prvenstvu sučeli s Engleskom.

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“Odradili smo zadnji trening u Rijeci. Prvi ciklus ćemo završiti utakmicom sa Slovenijom. Zadovoljan sam kako smo radili. Naravno da rezultat protiv Belgije nije dobar, nismo očekivali da ćemo izgubiti i to nas je malo poremetilo. Dali smo minutažu velikom broju igrača i bio nam je cilj vratiti Modrića, Gvardiola i Kovačića u formu. Ali od toga nećemo raditi dramu i tragediju. Francuska je izgubila kući, Nizozemska isto. Izbornici pokušavaju razne stvari”, rekao je Dalić.

Vatreni u ovaj dvoboj ulaze nakon što su na Rujevici u utorak s 0-2 izgubili od Belgije, koja je slavila golovima Tielemansa i Lukakua. U tom dvoboju, Dalić je prema najavama zaigrao s trojkom u obrani, optirajući za sustav 3-4-2-1, a jedna od glavnih tema presice bilo je upravo pitanje formacije u novom pripremnom ogledu.

“Ovo je zadnja šansa da damo minutažu svim igračima. Nakon Slovenije ide fokus na Englesku. Zadovoljan sa svime osim s rezultatom protiv Belgije. Protiv Slovenije ćemo igrati 4-2-3-1”, otkrio je izbornik i tako potvrdio svoju najavu promjene formacije, o kojoj je govorio na samom početku priprema.

Dodao je i kako smatra da nakon svih uspjeha u ulozi izbornika ne bi smjelo dolaziti do propitivanja njegovih odluka.

“Vi znate moj način i sistem devet godina, u tih godina je Hrvatska osvojila tri medalje. Nema mjesta za propitivanje mog rada i moje logike. Ovo nije klub nego reprezentacija. Držim se svojih principa i onoga što je dovelo do rezultata mene i Hrvatsku.”

Na redu potom došla i pitanja novinara, a prvo se odnosilo na stanje Modrića, Gvardiola i Kovačića.

“Želimo ih vratiti u formu, ali ako ne budu na vrhuncu svojih mogućnosti, imamo i alternative.”

Kakvo je stanje s Vuškovićem?

“Vušković je dečko koji odlično trenira, iza sebe ima sjajnu sezonu u Bundesligi i ima dobar gard.”

Najavio je i specifične taktičke promjene za Sloveniju.

“Slovenija nam daje šansu da isprobamo nove stvari. Planiramo da utakmice protiv Gane i Paname možda igramo drugim sustavima s više napadača. I protiv Engleske želimo pobijediti, ali protiv Gane i Paname apsolutno moramo pobijediti. Slovenci će nam pokušati napraviti probleme, mi ćemo pokušati biti pravi.”

Osvrnuo se i na postavljanje Petra Sučića u ofenzivniju poziciju, bliže isturenom napadaču.

“Prije je Sučić bio s Lukom u paru u vezi i to je dobro funkcioniralo. Protiv Belgije smo ga gurnuli uz Baturinu jer su mlađi i rastrčaniji. Petar je svestran igrač, on samo raste i dobar je.”

O statusu Luke Sučića rekao je:

“On ima sjajnu lijevu nogu, tehnički je fenomenalan i zna ulaziti u sredinu kao što radi Marco Pašalić. Luka Sučić ima mjesto ovdje, stavili smo ga na lijevi bok, moramo mu popraviti igru u obrani, ali on je uvijek spreman i dobro radi.”

Hoće li Toni Fruk imati minutažu u Varaždinu?

“Hoće. On je imao peh s ozljedom ruke zbog čega je propustio neke utakmice zadnja 2-3 mjeseca, neupitan je i dobit će svoju minutažu.”

Koliko je blagoslov, a koliko prokletstvo raditi s igračima koji mogu igrati više pozicija?

“To je velika blagodat za izbornika. Ono što je daleko najvažnije jest da igrač to želi prihvatiti i gdje god se koga postavi, oni to odrađuju. Svaki ima svoju omiljenu poziciju, ali u reprezentaciji nema biranja. Odrađuju se svi zadaci.”

Koliko vam se ovaj pripremni period razlikuje od prošlih s obzirom na to da nas čeka novi format SP-a?

“Zadnjih godina nekako su nam bolje išla Svjetska prvenstva. Sjajne uspomene i sjajna priča. Za izbornika je uvijek bolje da pripreme traju što dulje, ali nisam o tome previše razmišljao. Svako okupljanje s ovom djecom za mene je veliki događaj. Naravno, nekad bude i loših situacija pa iz toga treba izaći.”