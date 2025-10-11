Dalić: ‘Kotarski će biti na golu protiv Gibraltara: Livaković ima našu punu podršku, ali mora braniti u Gironi’

Podijeli :

(AP Photo/Darko Bandic)

Hrvatska nogometna reprezentacija u nedjelju, 12. listopada, u Varaždinu će odigrati susret protiv Gibraltara u 8. kolu skupine L kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Nakon remija bez golova protiv Češke u četvrtak, Vatreni su stigli nadomak plasmana na SP koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Predstojeću utakmicu s Gibraltarom najavio je izbornik Zlatko Dalić na konferenciji za medije.

Kakav je osjećaj igrati u Varaždinu?

“Moja je želja bila da se ova utakmica igra u Varaždinu, jako sam sretan i hvala svima što su to omogućili, ali je najbitnije da pobijedimo i približimo se SP-u. Hvala svima u klubu i gradu Varaždinu što su nas ovako lijepo ugostili. Sve ide kako sam zamislio.”

Kakvih će rotacija biti?

“Utakmicu moramo shvatiti jako ozbiljno. Ne smije nas zavarati 7:0 iz prve utakmice. Ovo je reprezentacija koja nema našu kvalitetu, ali moramo biti oprezni. Priliku će dobiti oni koji nisu igrali u Pragu, želim vidjeti i ostale igrače u kontekstu reprezentacije. Branit će Kotarski.”

O akumuliranim žutim kartonima i pet igrača koji ih imaju

“Nećemo o tome razmišljati, kalkulacije se nikad ne isplate. Složit ćemo momčad za koju mislimo da je najbolja, neka igrači paze na to.”

O “manjim” utakmicama

“Hrvatska je navikla igrati velike utakmice svih ovih godina, nije bilo puno ovakvih utakmica i moramo se naviknuti na to. Bili smo na vrhu svijeta svih ovih godina, mnogi kažu da je ovo lagana grupa, ali se ne bih složio. Igra nam samo pobjeda, moramo dati sve od sebe. Oni se žele dokazati protiv nas, igraju van svojih mogućnosti i možeš imati problema ako im pustiš.”

Hoćemo li gledati strpljivu utakmicu?

“Moramo zabiti što prije, ali treba biti strpljiv. Ne smijemo zaboraviti da nam je Gibraltar skoro prvi zabio. Imat ćemo posjed lopte i moramo to iskoristiti.”

Hoće li reprezentacija i dalje igrati u Varaždinu nakon ove utakmice?

“Nama je praksa igrati po cijeloj Hrvatskoj. Varaždin ima uvjete pa možemo igrati tu, ali je logično da neke veće utakmice igramo u Zagrebu i Splitu.”

Zašto će Vušković igrati za U-21 reprezentaciju?

“Naš prvotni plan je bio da igra sutra i da ga onda vratimo u U-21, ali zbog UEFA-inog pravila da mora proći 48 sati da igra dvije utakmice, mi igramo u 21 sat, a U-21 u 17 sati. Mlada reprezentacija je ostala bez Živkovića koji je ozlijeđen, pitali smo Luku hoće li preći i pristao je, velika budućnost je pred njim i bit će sjajan stoper.

O Livakovićevoj situaciji u Gironi

“To je situacija koja nije ugodna ni njemu, a ni nama. Volio bih da brani, ali on najviše ispašta. Najbolje bi bilo da brani, a sve je na trenerima i ostalim ljudima u klubu. Ima našu punu podršku, ali mora braniti. Pun je samopouzdanja, zna da mu vjerujemo i to mu puno znači. Sretan je, čeka svoju šansu i reprezentacija mu je dobar motiv.”