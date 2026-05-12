Dalić: Daj Bože da se na Svjetskom prvenstvu sretnemo s BiH

Damir Krajac CROPIX via Guliver Image

Zlatko Dalić sudjeluje kao poseban gost međunarodnog sportskog simpozija “Simposar 2026”, koji se od 11. do 13. svibnja održava u Novigradu. Hrvatski izbornik, koji je reprezentaciju doveo do dvije svjetske medalje, vodit će Vatrene i na predstojećem Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Tijekom boravka u Istri govorio je i o napretku nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Kao rodom iz Livna, Dalić dobro poznaje stanje u bosanskohercegovačkom nogometu. Smatra da je ključ sadašnjih uspjeha reprezentacije BiH u zajedništvu i atmosferi koju je stvorio izbornik Sergej Barbarez, uspješno spajajući iskustvo i mlade igrače.

Dalić je širi popis za SP poslao Fifi, ali on neće biti javno objavljen

“Mislim da je Bosna i Hercegovina povukla napravila nešto slično što i Hrvatska. Stvorena je dobra reprezentacija, izbornik je to kvalitetno posložio. Uveo je mlade snage, ali je zadržao Džeku i oko njega okupio mlađe igrače. Angažirao je i nekoliko igrača iz inozemstva, koji su ondje rođeni, a oni su donijeli novu snagu i energiju. Stvorilo se veliko zajedništvo, što je iznimno važno”, rekao je Dalić o reprezentaciji BiH.

Govoreći o očekivanjima Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, hrvatski izbornik poručio je kako reprezentacija treba ići korak po korak, a prvi cilj mora biti prolazak skupine. Dodao je i kako bi volio da se Hrvatska i BiH eventualno susretnu tek u završnici turnira.

“BiH je već napravila veliku stvar. Vidjeli smo kakvo je slavlje i euforija nastala. Očekivanja na Svjetskom prvenstvu su velika, a skupina s Kanadom, Švicarskom i Katarom nije teška. Prolazak je moguć i mislim da cilj mora biti proći skupinu, bez postavljanja prevelikih ambicija i očekivanja. Korak po korak, BiH to može. Daj Bože da se susretnemo u nekoj kasnijoj fazi prvenstva”, zaključio je.