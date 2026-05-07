Dalić će za SP stožeru priključiti i legendarnog Vatrenog?

Izbornik Zlatko Dalić objavit će 18. svibnja popis igrača koje vodi na pripreme za Svjetsko prvenstvo.

Pripreme Hrvatske za SP kreću 25. svibnja u Rijeci.

Ali, možda bi i prije javnosti bi mogla biti prezentirana Dalićeva ideja da se za turnir u SAD-u, Meksiku i Kanadi, stožeru ponovno priključi Ivica Olić, legendarni Vatreni, koji je već 2018. godine na turniru u Rusiji bio dio stožera, piše to SN. A bio je i dio brončane medalje na SP-u u Kataru.

U 2024. okrenuo se samostalnom trenerskom poslu i ubrzo je preuzeo U-21 reprezentaciju. No, prije nego što se navodno priključi Daliću, odradit će sve obaveze s mladom reprezentacijom Hrvatske.