Dalić aktivirao pretpoziv Sosi

AP Photo/Armando Franca via Guliver

Izbornik Zlatko Dalić aktivirao je pretpoziv Borni Sosi za rujanske utakmice Europskih kvalifikacija za FIFA Svjetsko prvenstvo 2026. godine protiv Farskih otoka i Crne Gore, objavio je HNS.

Sosa (27) ovoga je ljeta potpisao za Crystal Palace, s kojim je na startu sezone osvojio Community Shield slavljem protiv prvaka Liverpoola nakon jedanaesteraca. Sosa je za reprezentaciju nastupio 26 puta uz dva pogotka, a s Vatrenima je osvojio broncu na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine te srebro u Ligi nacija 2023. godine.

Reprezentacija će se okupiti 1. rujna u Zagrebu gdje će se pripremati do putovanja na Farske otoke 4. rujna. Dan nakon utakmice s Farskim otocima koja je zakazana za 5. rujna, Vatreni se vraćaju u Zagreb gdje ih 8. rujna čeka susret s Crnom Gorom na stadionu Maksimir.

Nakon rujanskih izazova, Vatrene očekuju još po dvije utakmice u listopadu (Češka, Gibraltar) i studenom (Farski Otoci, Crna Gora). U skupini L trenutno vodi Češka s devet bodova iz četiri utakmice, a Hrvatska uz maksimalan učinak u dvije utakmice ima isti broj bodova kao i Crna Gora (tri odigrane utakmice). Slijede Farski otoci (tri boda, tri utakmice) te Gibraltar koji u četiri utakmice nije upisao bodove.