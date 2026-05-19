‘Da sam dobio poziv Srbije, nikada ne bih igrao za Bosnu i Hercegovinu’

AP Photo/Darko Vojinovic via Guliver

Rade Krunić neće sudjelovati na SP-u u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Izbornik BiH Sergej Barbarez ne poziva Krunića u reprezentaciju od jeseni 2024. godine, a kada je potom iskusni veznjak pjevao himnu Srbije uoči utakmice Crvene zvezde, postalo je i definitivno jasno da je priči kraj.

Gostujući u emisiji “Super indirektno kod Popa i Milana“, veznjak Crvene zvezde detaljno je govorio o reprezentacijama BiH i Srbije.

Krunić je rodom iz Foče, želio je igrati za Srbiju, ali poziv nije stigao.

“Imao sam priču za reprezentaciju Srbije. Tada sam igrao u Donjem Sremu, ne u Empoliju. Naravno, u pitanju je bila mlada selekcija. Prije toga nikada u BiH nisam igrao za kadete ili omladince. Dok sam igrao u Sutjesci iz Foče, nije bilo ni realno da me netko zove, jer je u mlađim selekcijama bitno u kojem si klubu“, istaknuo je Krunić.

Srbija nije prepoznala njegov talent…

“Pojavila se mogućnost igranja za Srbiju za jednu prijateljsku utakmicu. Sredio sam papire, obećali su mi poziv, ali nitko se nije javio. Već sam tada odbio nekoliko okupljanja mlade reprezentacije BiH i na kraju sam se odlučio za BiH. Da sam tada dobio poziv Srbije, ne bih ni razmišljao o BiH. Tada sam igrao u Srbiji, osjećam se i jesam Srbin.“

Poslije je bilo kasno…

“Kasnije, kada sam već debitirao za A reprezentaciju BiH, kada sam igrao za Empoli i izgradio ime, zvao me netko iz FSS-a. Ne sjećam se tko je bio izbornik, ali nije on izravno zvao. No, ja tada više nisam imao pravo nastupa. Nažalost… Je li nažalost, ne znam. Ne vidim da je to pogrešna odluka, ipak sam iz BiH.“

Krunić se osvrnuo i na situaciju koja je njegov status u reprezentaciji dodatno pogoršala – pjevanje himne Srbije.

“Mislim da se podigla prevelika prašina oko mene, oko pjevanja himne. Mislim da sada nisam ni dobrodošao. Izbornik je donio takvu odluku, a ja to poštujem. Napravio je rezultat, ne može mu se ništa prigovoriti“.

“Naravno da ću svim srcem navijati za BiH. Tabaković je imao važnu ulogu, ali imaju Džeku i Demirovića. Dobili su najlakšu skupinu i mislim da mogu proći dalje. Švicarska je iz prvog pota najlakši protivnik.“