Cure novi detalji incidenta na Marakani: SK donosi fotografije kaosa

Srbija je doživjela debakl usred Beograda, izgubili su od Engleske (0:5) u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026.. Dan kasnije najviše se ipak priča o incidentu na Marakani.

Na fotografijama, koje donosi Sport Klub Srbija vidi se napad na ljude, koji su oko 60. minute počeli glasno skandirati:

“Tko ne skače taj je ćaci!”, što se često može čuti na studentskim prosvjedima diljem Srbije

Uslijedile su odmah potom i uvrede predsjedniku Srbije, Aleksandru Vučiču. Bilo je to oko 60. minute i rezultata 0:3.

Glasna skandiranja izazvala su reakciju huligana da se obračunaju sa svima.

Predvodnik grupe, sa tetovažom na ruci, obučen u crnu majicu, tukao je sve redom i na kraju pokazao prstom „pssst“. Vidi se to i na snimcima sa stadiona Rajko Mitić. Uvidom u fotografije jasno se mogu prepoznati lica napadača kao i strašne scene s Marakane…

Policija se brzo pojavila na zapadnoj tribini da zaustavi sukob.

Tu se i priča završila, kraj utakmice na stadionu Rajko Mitić dočekalo je oko 5.000 ljudi. Od toga, polovina navijača reprezentacije Engleske.

