Čudesni Kane spasio Englesku: DR Kongo senzacionalno vodio pa pao u dramatičnoj završnici

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AP Photo/Butch Dill

Nogometna reprezentacija Engleske plasirala se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva nakon velike drame u Atlanti.

Tri lava bila su na rubu ispadanja i povijesnog debakla protiv Demokratske Republike Kongo, no ukazao se tko drugi nego čudesni kapetan Harry Kane koji je s dva lijepa pogotka kreirao veliki preokret za konačnih 2:1.

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Susret u SAD-u počeo je potpunim šokom za Engleze. Igrala se tek 7. minuta kada je Brian Cipenga, na asistenciju Chancela Mbembe, probio Jordana Pickforda u bliži kut i doveo DR Kongo u senzacionalno vodstvo od 1:0.

Englezi su se dugo mučili, djelovali potpuno bezidejno i bez samopouzdanja, a opasni Kongoanci stalno su prijetili iz kontranapada. Ipak, u posljednjih 15 minuta utakmice pritisak Engleske je urodio plodom, a ključni čovjek u ulozi asistenta bio je Anthony Gordon.

U 75. minuti Gordon sjajno pronalazi Kanea koji glavom pogađa za izjednačenje i donosi golemo olakšanje Englezima. A onda, u 87. minuti, uslijedila je prava majstorija. Gordon je ponovno uposlio kapetana na rubu kaznenog prostora, Kane se majstorski namjestio na desnu nogu i neobranjivo zakucao loptu pod samu gredu za opće ludilo na tribinama i potpuni preokret.