Crnogorski mediji: Potop u Zagrebu, ‘vrime’ je za promjene

Goran Mehkek CROPIX via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija i dalje ima stopostotan učinak u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Vatreni su rutinski dobili Crnu Goru 4:0, te sada imaju četiri pobjede u isto toliko nastupa. Brojni crnogorski mediji kritizirali su igru svoje reprezentacije.

“‘Vrime je’, skandirali su navijači Hajduka, zazivajući Ivana Perišića, koji je u sudačkoj nadoknadi postavio konačnih 4:0. Uz Luku Modrića i ostale vatrene, Perišić je razotkrio sve slabosti crnogorske reprezentacije: izbornika bez vizije i igrače koji ne znaju odgovoriti ni u trenucima kada nemaju pritisak. ‘Vrime je za promjene’”, piše Lobsport.

“Potop u Zagrebu: Crna Gora izgledala amaterski, Hrvatska pregazila ‘sokole”, naslov je portala CG Sport.

“Hrvatska je večeras u Zagrebu održala pravu nogometnu lekciju Crnoj Gori i slavila uvjerljivih 4:0 u prvom povijesnom duelu dviju reprezentacija. Na Maksimiru se igralo na jedan gol, Vatreni su dominirali, stvarali šanse i bez previše napora uzeli tri boda, dok sokoli nisu ozbiljno zaprijetili Dominiku Livakoviću”, ističe se u tekstu.

Slično piše i Vijesti.me: “Uplašeni sokoli ni da zaprijete klasi vatrenih: Hrvatska u laganom ritmu ‘odradila’ Crnu Goru.”