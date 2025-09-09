Crnogorski igrač odgovorio Prosinečkom: ‘Nepedagoški, nesportski i neljudski!’

Podijeli :

Lukas Biereder via Guliver

U crnogorskoj nogometnoj javnosti kao grom iz vedra neba jedna vijest se posebno istaknula.

Andrija Radulović nije mogao pomoći crnogorskoj reprezentaciji u utakmicama protiv Češke i Hrvatske. Pisalo se kako se odlučio ne odazvati na poziv, iako je nekoliko dana ranije nastupio u prijateljskoj utakmici za bečki Rapid, klub u kojem igra. Kritike su došle i od izbornika Roberta Prosinečkog, koji je na tu temu rekao sljedeće:

“Toliko se voli Crna Gora. Što drugo da komentiram. Ako mu je u tom trenutku važniji klub od reprezentacije, onda njega trebate pitati”, rekao je Prosinečki na tu temu.

Radulović se obratio “otvorenim pismom predsjedniku Fudbalskog saveza Crne Gore Dejanu Savićeviću povodom, kako navodi, “zlonamjernih interpretacija” svog nedolaska na okupljanje nacionalnog tima za mečeve sa Češkom i Hrvatskom”, piše RTCG.

“Poštovani Predsjedniče,

Zbog zlonamjernih interpretacija mog nedolaska na okupljanje naše reprezentacije za utakmice sa Češkom i Hrvatskom, osjećam potrebu da Vam se obratim kao čovjek, nogometaš i Crnogorac, kako biste znali što je istina u ovom slučaju.

Izbornika Prosinečkog obavijestio sam porukom o razlozima zbog kojih se ne mogu pojaviti na okupljanju reprezentacije, u Podgorici. Upoznao sam ga sa zabrinjavajućim zdravstvenim problemima, koji se u posljednje vrijeme manifestiraju tijekom svake utakmice: vrtoglavica, povraćanje, čak i nesvjestica. Obavijestio sam ga da sam s klupskim liječnikom dogovorio da tijekom pauze u prvenstvu napravimo medicinske pretrage, kako bi utvrdio dijagnozu.

Na tu moju poruku Izbornik je odgovorio istog trenutka, jednom riječju – ok! Bez pitanja, makar i kurtoaznog, kako se osjećam, jesam li uplašen za zdravlje i karijeru?! Naravno da znam da živimo u vremenu surovog profesionalizma, ali bih volio i da, barem u ovakvim situacijama, pokažemo da smo i ljudi. Konačno, meni su tek 23 godine.

Na sajtu reprezentacija.me objavljena je informacija, veoma tendenciozno sročena i naslovljena, da sam otkazao poziv da nastupim za Crnu Goru, a da sam igrao za Rapid u prijateljskoj utakmici protiv Venecije. U toj informaciji, međutim, nema suštine: utakmicu sam igrao jer je to tražio klupski medicinski tim, koji je sve vrijeme bio pripravan pored terena, kako bi mogli napraviti nalaze u realnim uvjetima izlaganja organizma naporu utakmice. U 74. minuti sam izašao iz igre i odmah priključen na instrumente kojima je skenirana reakcija organizma u uvjetima napora koje nose utakmice.

Ovo je, u najkraćem, objašnjenje i istina o mom nedolasku na pripreme reprezentacije. Komentar Izbornika u kojem dovodi u pitanje moju ljubav prema Crnoj Gori smatram nepedagoškim, nesportskim i neljudskim. Moju ljubav prema Crnoj Gori nitko nema pravo dovoditi u pitanje. I to je najviše što mi u ovim okolnostima lijep odgoj dozvoljava da kažem”, istaknuo je i zaključio da želi ozdraviti, a potom dugo davati “sve što može” jedinoj državi. Potpisao se kao ponosni reprezentativac Crne Gore.