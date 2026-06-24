Crni rekord Engleza protiv Gane: Ovo će i Hrvatskoj biti najveći problem

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AP Photo/Charlie Krupa via Guliver

Zanimljiv podatak objavio je BBC Sport po završetku utakmice između Engleske i Gane (0:0) u drugom kolu skupine L na Svjetskom prvenstvu.

Engleska se ozbiljno mučila u napadu usprkos dominantnom posjedu lopte, a statistika je otkrila povijesne razmjere te nemoći.

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Momčad Thomasa Tuchela imala je posjed lopte od čak 78.8 posto, što je najveći posjed ikada zabilježen na utakmici Svjetskog prvenstva za momčad koja na kraju nije uspjela postići pogodak.

“Uvijek je teško pronaći rješenje kada igrate protiv 11 igrača iza lopte”, rekao je Declan Rice i tako dao naslutiti s čime će Hrvatska imati najviše problema u posljednjem kolu. Podsjetimo, Vatreni protiv Gane igraju u subotu u 23 sata po srednjoeuropskom vremenu i traže bodove koji bi im osigurali prolaz skupine L.

Englezi ipak ne očajavaju, a veznjak Arsenala je nakon utakmice javno poručio kako se ekipa ne smije prepustiti crnim mislima.

“Gana je dobra momčad, ali u posljednjih 10 minuta jednostavno nismo imali sreće da postignemo pogodak. Uostalom, jako puno vrhunskih reprezentacija na ovom turniru igra neriješeno, tako da nema potrebe da budemo negativni ili malodušni. Ostat ćemo pozitivni. Imamo još utakmicu protiv Paname i veliku priliku da na kraju budemo prvi u skupini”, izjavio je Rice.

Zanimljivo je da su prije samo nekoliko dana sličan crni rekord postavili i turski nogometaši na utakmici protiv Paragvaja (0:1). Turska je s igračem više (suparniku je isključen Almirón) imala posjed lopte od 78.5 posto, ali je svejedno izgubila.

Prethodni rekord držala je selekcija Španjolske s Mundijala u Kataru 2022. godine, kada su u utakmici osmine finala protiv Maroka (0:0) kontrolirali loptu 76.8 posto vremena, ali nisu zabili gol te su na koncu ispali nakon izvođenja jedanaesteraca.

Top 5 reprezentacija s najvećim posjedom lopte bez postignutog pogotka na SP-ima: